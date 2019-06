Dying Light 2: Techland verspricht lange Unterstützung, trotz Next-Gen

PC XOne PS4

Techlands Producer Kornel Jaskula hat in einem Interview mit Dual Shockers im Rahmen der E3 über den Support von Dying Light 2 (im gamescom-Anspielbericht) nach Release gesprochen und versprach, den Titel mindestens genau so lange zu unterstützen wie den Vorgänger. Letzterer wurde selbst vier Jahre nach Release mit neuen Inhalten versorgt. „Wir können im Moment bestätigen, dass wir das Spiel über Jahre hinweg unterstützen werden“, so Jaskula.

Darüber, dass die Next-Gen-Konsolen (PS5 und Xbox Scarlett) im Anmarsch sind, macht sich das Studio keine Sorgen. Es gäbe jede Menge Konsolen der aktuellen Generation da draußen und man glaube nicht, dass diese direkt nach dem Release der neuen Generation gleich beiseite gelegt werden. „Da werden noch viele Konsolen da draußen sein, die unsere Unterstützung erfordern werden. Die Spieler werden weiterhin die aktuelle Generation nutzen. Der Markt dafür wird also genau so groß wie jetzt sein. Es wird nicht weniger Spieler geben.“

Dying Light 2 wurde im Zuge der E3 im vergangenen Jahr angekündigt und soll im Laufe des nächsten Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Einen Termin gibt es noch nicht.