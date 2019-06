GG-Rückblick KW 24/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

Octopath Traveler ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 24: Rückblick von Sonntag, 9. Juni, bis Samstag, 15. Juni 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Alle redaktionellen Inhalte der E3 2019 aufzulisten, würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen, weshalb wir uns auf einzelne Inhalte beschränken und zugleich auf unsere Event-Seite verweisen, auf der ihr wie üblich alle Messe-Berichte findet. Neben der Erstellung von E3-Inhalten testeten wir die PC-Version von Octopath Traveler und schauten uns Roller Champions in der Preview an. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Hinter uns liegt eine nicht uninteressante Woche, in der – nicht überraschend – so gut wie alle News einen Bezug zur E3 hatten. Gemeinsam haben Redaktion und User-Autoren auch in diesem Jahr über die großen und vielen (vermeintlich) kleinen Themen der Messe berichtet, sodass für jeden/jede etwas dabei gewesen sein dürfte. Die nachfolgenden zehn News zeigen zwar die meistaufgerufenen Beiträge, stellen gleichzeitig jedoch natürlich nur einen kleinen Teil der Berichterstattung dar. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 16. Juni (wie immer gilt, dass – wenig überraschend – hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Zu Void Bastards, Observation und Octogeddon könnt ihr euch jeweils einen User-Check durchlesen, zudem wurde am Samstag ein umfangreicher User-Artikel zu den Lego-Spielen veröffentlicht. Was unsere User sammeln, erfahrt ihr in der ersten Galerie des „Echtwelt-Loot“-Projektes:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf eine News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnte, aber dennoch hervorgehoben werden sollte, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

E3 2019: Conan Chop Chop - Weiteres Conan-Spiel angekündigt

Aus den vielen News der vergangenen Tage eine einzelne herauszusuchen ist nicht leicht. Entschieden haben wir uns mit Conan Chop Chop für etwas leicht Kurioses: Ursprünglich als Aprilscherz gedacht, erhält das Conan-Franchise nun tatsächlich ein weiteres Spiel, bei dem es sich ein Roguelike-Actionadventure handelt.

» Nur noch 360 Tage bis zur E3! «

— Sisko am 15. Juni 2019

❺ ⚊ KW 24/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Während in der 75. Ausgabe des MoMoCas mit David Braben ein Entwicklerurgestein zu Gast war, beschäftigte sich Christoph Vent in seinem Report mit der Frage, wie die Qualitätssicherung beziehungsweise die Suche nach Fehlern in Spielen abläuft. Ebenfalls fünf Jahre ist es schon wieder her, dass Bloodborne angekündigt wurde. Wer wissen möchte, welches Fazit wir zur E3 2014 gezogen haben, findet Antworten im entsprechenden Video: