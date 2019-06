World of Warcraft: Blizzard plant offenbar Senkung der Maximalstufe

PC MacOS

Das 2005 veröffentlichte MMORPG World of Warcraft hat über die Jahre diverse Erweiterungen spendiert bekommen, mit denen die maximale Levelgrenze stets weiter angehoben wurde. Ursprünglich mit der Maximalstufe 60 im Hauptspiel gestartet, müssen die Spieler seit der Veröffentlichung des siebten Add-ons Battle for Azeroth im letzten Jahr ihre Charaktere inzwischen auf Level 120 bringen, um die neusten Inhalte erleben zu können. Spielern, die mit einer neuen Erweiterung das erste Mal (oder seit langer Zeit wieder) ins Spiel einsteigen, bietet Blizzard zwar die Möglichkeit, mit einem Level-Boost direkt die aktuelle Erweiterung zu erleben, für die Entwickler selbst wird die stetig weiter steigende Maximalstufe jedoch immer schwieriger zu managen, weshalb nun offenbar eine Reduzierung der Obergrenze beschlossen wurde.

Das Ganze geht aus einer neuen Umfrage des Studios hervor, von der ein Nutzer auf Reddit einige Schnappschüsse veröffentlichte. In dieser werden speziell Fragen gestellt, die sich auf das Reduzieren der Stufenobergrenze beziehen. Die Formulierung klingt dabei so, als wäre die Sache bereits längst beschlossen und nur noch nicht entschieden ist, wann die Umstellung erfolgen wird. So heißt es in der Frage etwa: „Sind sie sich dessen bewusst, dass die Maximalstufe 120 in der Zukunft reduziert wird? Die nächste Frage lautet: „Die Stufensenkung wird die maximale Anzahl an Level senken, die man benötigen wird, um neuesten Inhalte zu erleben. Die neue Stufenobergrenze wird ,dramatisch niedriger als der aktuelle Level von 120’ sein. Wie sehr würde dir die Senkung der Charakterstufe gefallen oder missfallen?“

Wie viele Levels gestrichen werden, geht aus der Umfrage zwar nicht hervor, die Wortwahl lässt aber vermuten, dass Blizzard hier nicht beabsichtigt, nur 10 oder 20 Levels zu entfernen. Möglicherweise wollen die Entwickler zu den Vanilla-Zeiten zurückkehren und die Stufengrenze wieder bei 60 ansetzen? Wie dem auch sei, eine Reduzierung der Stufen würde die zukünftige Arbeit für das Team erleichtern und vermutlich mehr Belohnungen pro Stufe bringen. Auf die Anfrage von PC Gamer zu dem Thema reagierte Blizzard mit dem üblichen „kein Kommentar“. Möglicherweise wird die Stufenreduzierung im Rahmen der diesjährigen Blizzcon bekannt gegeben? Diese findet am 1. und 2. November dieses Jahres im kalifornischen Anaheim statt.