No Man's Sky: Fans danken den Entwicklern mit einer großen Werbetafel

Das Weltraumspiel No Man's Sky (Testnote: 6.0) musste beim Release viel Kritik einstecken und sorgte aufgrund zahlreicher Probleme, Fehler und auch fehlender Features für reichlich Unmut unter den Käufern. Der verantwortliche Entwickler Hello Games ließ sich jedoch nicht entmutigen und arbeitete in den vergangenen zweieinhalb Jahren hart daran, den Titel in allen Bereichen zu verbessern und das Feedback der Fans umzusetzen. Neben zahlreichen neuen Inhalten wurden auch der Multiplayer und der Virtual-Reality-Support nachgereicht. Für soviel Engagement bedankten sich nun einige Fans bei dem Entwicklerteam mit einer großen Werbetafel, die in der Nähe des im britischen Guildford ansässigen Studios gemietet wurde.

Das Geld dafür wurde via Crowdfunding-Kampagne auf GoFoundMe gesammelt, wobei schon in den ersten drei Tagen rund 4.400 von angepeilten 6.000 US-Dollar zusammenkamen. Von den Veranstaltern der Finanzierungsaktion heißt es in dem veröffentlichten Statement: „Hello Games hat heldenhafte Anstrengungen unternommen, um No Man's Sky an den Punkt zu bringen, an dem es heute ist. Als Community möchten wir uns dafür ganz herzlich bedanken.“

Der Studiogründer und Programmierer Sean Murray machte einen Schnappschuss von der Tafel, den er auf seinem Twitter-Account veröffentlichte (siehe Teaserbild) und mit den Worten „Oh. Mein. Gott“ kommentierte. No Man’s Sky ist seit 2016 für den PC und die PS4 erhältlich. Im Juli vergangenen Jahres wurde auch eine Umsetzung für die Xbox One auf den Markt gebracht.