Tales of Arise: Neuer Trailer vom Tales-of-Festival 2019

PC XOne PS4

Bandai Namco hat im Rahmen des aktuell in Japan laufenden Tales of Festivals einen neuen Trailer zu Tales of Arise präsentiert. Anfang der Woche zeigte der Publisher bereits im Zuge der E3 einen ersten Trailer, der die Rahmenhandlung des Spiels umriss. Der neue Clip mixt das bereits Gezeigte mit neuen Szenen und verrät die Namen der beiden Hauptprotagonisten.

Der Name des weiblichen Hauptcharakters lautet demnach Shionne. Diese wird im japanischen Original von der Synchronsprecherin und Sängerin Shino Shimoji vertont. Der männliche Hauptcharakter heißt Alphen und wird vom Synchronsprecher und Sänger Takuya Sato gesprochen. Dieser teilte auch die Neuigkeit seinen Fans über seinen Twitter-Account mit:

Es wurde endlich bekannt gegeben, dass ich gebeten wurde, die Stimme des Tales-of-Arise-Protagonisten Alphen zu sein. Ich kann euch noch nichts über die Story verraten, aber ich kann sagen, dass ich sehr dankbar bin, Teil dieses Projekts zu sein. Freut euch auf weitere Details, die bald folgen werden.

Der Trailer verrät darüber hinaus, dass die animierten 2D-Zwischensequenzen des Spiels beim japanischen Animationsstudio Ufotable entstanden sind. Tales of Arise ist der mittlerweile 17. Teil der Hauptserie und soll im kommenden Jahr für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.