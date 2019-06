E3 2019: Zombie Army 4 angespielt

PC XOne PS4

Auf der E3 konnten wir den neuen Koop-Shooter von Sniper-Elite-Macher Rebellion anspielen. Der ist brutal wie immer, dürfte abseits der Hakenkreuze aber ungekürzt den Weg nach Deutschland finden.

Wer an das britische Studio Rebellion denkt, dem kommt womöglich als erstesin den Sinn. Wer es weniger taktisch mag, der kommt in deren-Reihe allerdings viel besser auf seine Kosten -- und darf dabei auch noch untotes Nazigesocks über den Haufen schießen.bietet genau das und hat mir in der Hands-on-Demo auf der E3 2019 bereits im Solomodus mächtig Laune gemacht.Zombie Army 4 wird natürlich auch im Online-Koop-Modus mit bis zu vier Spielern möglich sein, wo ihr auch entsprechend stärkere Gegner trefft und stärker miteinander kooperieren müsst, um zu überleben. Mit Pistole, Sturmgewehr und Sniper Rifle ist mein Held ausgestattet, mit dem ich wie üblich eine linear angelegte Abfolge von Levels durchquere. Da erwarten mich etliche Nazi-Zombies, denen ich zusätzlich mit Handgranaten oder Tellerminen den Garaus mache. Ich setze durch Beschuss aber auch Elektrofallen in Gang, die das braune Pack endgültig in die Hölle befördern.Gespielt habe ich Zombie Army 4 auf dem PC mit Gamepad, aber der Titel wird selbstverständlich auch für PS4 und Xbox One irgendwann im Frühjahr 2020 veröffentlicht. Im Kern ändert sich nichts Wesentliches im Vergleich zu den Vorgängern, mein Eindruck ist jedoch, dass die Gamepad-Eingabe präziser ist beziehungsweise stärker, aber nicht übertrieben durch eine Zielhilfe unter die Arme greift.Die Feindtypen bieten bereits in der Demo eine große Vielfalt, obgleich sie zweifellos in erster Linie Massenware bleiben. Die zurückkehrenden Nazi-Zombies, die auf mich zustürmen und in meiner Nähe explodieren, sind dabei besonders gefährlich. Die erledige ich deshalb stets als erstes, und falls sie schon zu nahe dran sind, lege ich notfalls auch mal den Rückwärtsgang ein.Komplett aus einer Situation flüchten, kann ich in Zombie Army 4 zwar nicht. Die Areale sind aber weitläufig genug, damit ich mir durch Wegrennen notfalls wieder ein bisschen Raum zum Durchatmen verschaffen kann. Gestorben bin ich während der Demo zwar nicht, allerdings dürfte sie einen sehr moderaten Schwierigkeitsgrad gehabt haben, dennoch schien es mir manchmal schwierig, Heilitems zu finden. Vielleicht bin ich auch einfach blöd daran vorbeigelaufen. Nutzen konnte ich aber tatsächlich nur das eine Heilkit, das ich vom Beginn der Mission an bei mir trug.Im Prinzip erwartet euch mit Zombie Army 4 nichts grundlegend Neues, sondern bloß mehr von dem, was ihr zuletzt womöglich in dererlebt habt. Das klinkt nach Kritik, ich meine das aber gar nicht negativ. Denn auch der neue Teil macht mächtig Laune, auch im von mir gespielten Solomodus, und sieht darüber hinaus auch noch richtig klasse aus. Gut, die Performance des Spiels auf Basis der hausintern entwickelten Engine von Rebellion ist noch nicht optimal. Aber bis zum geplanten Release Anfang des kommenden Jahres bleibt ja noch einige Zeit.Ich hätte jedenfalls direkt Lust drauf, das Ding allein oder eben auch im 4-Spieler-Koop-Modus anzugehen. Gespannt bin ich aber besonders darauf, ob der Titel in Deutschland komplett ungeschnitten, sprich mitsamt Hakenkreuzen erscheinen darf. Die Entwickler wussten von in Deutschland womöglich doch zulässigen Hakenkreuzen in Spielen allerdings noch gar nichts. Mir ist das letztlich aber egal, denn auch ohne authentische Symbolik will ich das Ding spielen, gerne auch allein, aber am liebsten im sicherlich noch etwas unterhaltsameren Koop-Modus.Autor: Benjamin Braun