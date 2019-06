E3 2019: Contra - Rogue Corps angespielt

PC Switch XOne PS4

Noch dieses Jahr geht Konamis legendäres Shot-em-up in die nächste Runde. Der neue Teil bietet klassische Twin-Stick-Action, verrückte Charaktere, brachialer Gewalt und einen hohen Schwierigkeitsgrad.

Ihr kennt Kaiser, Miss Harakiri, den Gentleman oder das Hungry Beast noch nicht? Dann wird es aber Zeit, euch mal ein bisschen was von diesen vier Herrschaften zu erzählen. Es sind die spielbaren Helden indem neuesten Teil der Shoot-em-up-Reihe von Konami. Anders als alle bisherigen Ableger der bereits im Jahr 1987 gestarteten Serie seht ihr diesmal das Geschehen nicht aus der Seitenperspektive. Stattdessen zeigt Rogue Corps die Levels aus einer festen Isoperspektive heraus.Kaiser, ein muskelbepackter Soldat mit einem Bohrer anstelle der linken Hand, und die drei anderen Helden steuert ihr wie in so ziemlich jedem anderen Twin-Stick-Shooter auch mit dem linken Stick durch die Gegend und gebt mit dem anderen gleichzeitig die Schussrichtung vor. Jeder Held hat zwei individuelle Waffen, die ihr später ähnlich wie in Zombie Nation upgraden könnt. Dasselbe geht auch bei den Charakteren selbst, wobei man wohl seine Organe gegen andere austauschen kann. Beim Einbau dieser „Items“ besteht aber eine Chance, dass die Operation scheitert.Das Arsenal von Kaiser, einem Alienwesen namens Gentleman, der Kämpferin Miss Harakiri und dem auf Krawall getrimmten Cyborg-Panda Hungry Beast umfasst ferner ein Wurfgeschoss und je einen mächtigen Spezialangriff, der über eine Cooldownphase verfügt. Bestimmte, farblich markierte Gegner müsst ihr zunächst mit einer Art Dash betäuben und dürft dann einen recht spektakulären Finisher zünden. Bei stärker gepanzerten Gegnern müsst ihr nach dem Dash-Angriff den Gegner in eine Falle in der Umgebung werfen, um ihn zu neutralisieren.Immer wieder, wohl um ein wenig vom klassischen Contra-Gefühl zu vermitteln, müsst ihr auch Hindernisse überspringen oder sogar kleinere Plattformerpassagen bewältigen. Auf knifflige bin ich dabei bislang allerdings noch nicht getroffen. Im Zentrum steht dann doch die Balleraction, bei der ich regelmäßig von größeren Feindgruppen attackiert werde und den sich teils überkreuzenden Fernangriffen bestimmter Gegnertypen durch Bewegung und Sprünge entfleuchen muss.Andere typische Elemente von Twin-Stick-Shooter wie explosive Fässer gibt es ebenfalls, und auch sonst könnt ihr mit euren Waffen etliche Objekte in den 3D-Umgebungen zerstören. Eine Besonderheit bei den Waffen ist, dass sie zwar nicht nachgeladen werden müssen, aber überhitzen können. Wer also nicht halbwegs ordentlich zielt und wirklich nur den Finger am Abzug hat, der muss gegebenenfalls kurz warten, bis es weitergeht. Ich empfinde das als sinnvolles Element, da die Entwickler dem Spieler damit auf nachvollziehbare Weise anerziehen, dass auch trotz der Gegnermassen nicht einfach nur wild drauf losgeballert werden soll und kann.Über die Story kann ich noch nicht allzu viel sagen, außer dass sie total bescheuert zu sein scheint -- auf die gute Art und Weise! Kenner der Reihe könnte dabei vielleicht noch interessieren, dass die Handlung ananschließt. Mal abgesehen davon, dass ich das damals nicht gespielt habe, wäre das aber am Ende wohl eh vollkommen egal. Lustig fand ich die Cutscenes und die teils ziemlich überzogenen Specials in jedem Fall auch so.Spielen müsst ihr Contra - Rogue Corps nicht allein, denn es wird auch einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler geben, auch eine PvP-Variante für dieselbe Anzahl an Spielern ist angekündigt, konnte auf der E3 aber nicht ausprobiert werden. Koop wird indes auch in einem lokalen Netzwerk gehen, einen klassischen Couch-Koop gibt es aber wohl nicht. Bis zum Release am 26. September für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch dürfte sich daran wohl auch nichts mehr ändern. Schade eigentlich, aber am Ende werde ich das Spiel sowieso am liebsten solo spielen wollen. Mit welchem Charakter als erstes, da habe ich mich noch nicht entschieden. Aber ich denke, ich werde dem Panda den Vorzug geben.Ich liebe jedenfalls guten Trash und Twin-Stick-Action. Von daher ist Contra - Rogue Corps wie für mich gemacht. Die angestaubte Technik stört mich dabei nicht wirklich, denn ich hatte auf der E3 ähnlich viel Spaß mit dem Spiel, wie mit Alienation. Genre-Fans sollten sich das Spiel unbedingt vormerken!Autor: Benjamin Braun