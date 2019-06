E3 2019: Luigi's Mansion 3 angespielt

Switch

In einem gruseligen Hotel muss Luigi wieder mal seinen Bruder retten. Bewaffnet mit Taschenlampe, Staubsauger und gemeinsam mit Flüssigabbild Fluigi haben wir das Abenteuer auf der E3 probegespielt.

Wer braucht schon ein kompliziertes Protonen Pack, um Geister zu fangen, wenn es mit einem herkömmlichen Staubsauger genauso gut geht? Diese Frage könnte Luigi den Ghostbusters stellen, denn genau mit einer solchen Saugvorrichtung machte ich in der Rolle von Marios Bruder Jagd auf allerlei fiese Geister. Die haben in Luigi's Mansion 3 nämlich mal wieder unseren Klempnerbruder Mario entführt, und meine Aufgabe besteht darin, ihn wieder zu befreien.Auf den ersten Blick verändert sich am grundlegenden Spielkonzept der Reihe mit Luigi's Mansion 3 nicht allzu viel. Mit der Taschenlampe blende ich die Geister und werfe dann den Sauger an, um sie in meinem Staubbeutel verschwinden zu lassen. Luigi hat aber auch ein paar neue Tricks auf Lager. Geistern mit Schild muss ich diese erste entreißen, indem ich einen Pömpel darauf abfeuere und diesen mitsamt des Schildes ansauge. Ähnlich funktioniert das bei manchen Umgebungsobjekten, wie etwa ein paar großen Fässern, in denen ich schließlich einen Schlüssel für den nächsten Bereich finde.Gelingt es mir zudem durch Gegenhalten lange genug, einen Geist anzusaugen, tippe ich mitunter wiederholt auf den A-Knopf, um den Gegner durch die Gegend zu schleudern und dabei auf den Boden zu schmettern. Das reduziert deren Trefferpunkte deutlich, wodurch das Einsaugen teils erst möglich wird und macht das Gameplay nicht zuletzt etwas actionreicher. Interessant an dieser Schmetteraktion ist, dass ich damit auch anderen Geistern in der Umgebung Schaden zu fügen kann.Beim ersten Boss, einer Art Ritter mit Lanze, funktioniert das genauso. Der Ritter kann aber nur bei einem Sturmangriff geblendet werden, weshalb ich die meiste Zeit damit beschäftigt bin, ihm aus dem Weg zu gehen. Gerade im Bosskampf kommt auch die schicke, detailverliebte Grafik besonders gut zur Geltung. Wann immer ich den Ritter zu greifen kriege und wie die normalen Geister auf den Boden schmettere, zerlegt sich dabei Stück für Stück seine Rüstung in der Arena. Bei Licht und Schatteneffekten und ganz besonders den putzigen Animationen gibt es ebenfalls nichts zu meckern.In Luigi's Mansion geht es aber natürlich nicht nur um Kämpfe und das Einsaugen von Geistern. In den in Räumen aufgebauten Levels lösen wir mit Luigi und sein steuerbares unter anderem gegen Stachelfallen immunes Flüssigabbild Fluigi, der Serienkennern bereits vertraut sein dürfte. Damit passiere ich etwa besagte Stachelfallen, um einen dahinter befindlichen Schalter durch Ansaugen zu aktivieren. Noch stärker zusammenarbeiten lassen muss ich die beiden bei einem Fahrstuhlrätsel.In den unteren Teil des Raumes kommen ich eben nur, wenn einer im Fahrstuhl steht und der andere durch Absaugen respektive Wegblasen die Vorrichtung mittels einer Art Windrad in Gang setzt. Fluigi könnte ihr jederzeit von Luigi abspalten und zwischen den beiden Figuren per Stickklick hin und her wechseln oder sie per Doppelklick wieder vereinen. Alternativ könnt ihr auch im Koop-Modus zu zweit spielen, wobei jeder entsprechend in die Rolle von Luigi oder eben Fluigi springt.Geheimnisse gibt es in den Räumen dann auch noch etliche zu entdecken, wobei die versteckten Bonusobjekte, die manchmal nur durch die Nutzung von Luigis Schwarzlicht erkennbar sind, spielerisch keine wirkliche Relevanz haben. Was Luigi's Mansion 3 darüber hinaus zu bieten hat, wie genau das Spiel leveltechnisch aufgebaut ist, hat Nintendo noch nicht genauer verraten, wobei ihr euch in Gebäude wohl Etage für Etage nach oben arbeiten werden müsst. Nach den ersten Spieleindrücken ist bei mir aber erst mal Vorfreude angesagt. Noch dieses Jahr geht es los, ein exakter Termin steht noch nicht fest.Autor: Benjamin Braun