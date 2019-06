The Last of Us - Part 2: Release-Zeitraum durch Darstellerin geleakt?

PS4

The Last of Us - Part 2 ab 70,77 € bei Amazon.de kaufen.

Offiziell hat der Entwickler Naughty Dog bisher noch keinen Veröffentlichungszeitraum für sein kommendes Action-Adventure The Last of Us - Part 2 (im E3-Anspielbericht) bekannt gegeben. Doch dieser wurde jetzt möglicherweise durch die Schauspielerin Ashley Johnson (Blindspot, The Killing), die bekannterweise im Spiel die Protagonistin Ellie spricht, versehentlich verraten.

In einem Interview mit Brian W. Foster von Critical Role wurde die Darstellerin gefragt, wann das Spiel veröffentlicht wird, worauf sie antwortete „Ich denke, das erscheint im Feb...“ und brach den Satz mittendrin ab, vermutlich, weil sie realisierte, dass sie darüber noch gar nicht sprechen darf. Sollten ihre Angaben stimmen, dürfte damit wohl Februar 2020 gemeint sein. Das komplette Interview könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Die entsprechende Stelle, wo es um die Frage nach der Veröffentlichung geht, beginnt bei 1:07:21.