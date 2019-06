GOG: Adventure Toonstruck für kurze Zeit gratis

PC Linux MacOS

Auf GOG.com ist aktuell und noch für kurze Zeit das klassische Point-and-Click-Adventure Toonstruck von Burst und Interplay kostenlos zu haben. Das Angebot gilt noch bis morgen, den 16. Juni 2019, um 16:00 Uhr (deutscher Zeit). Wer den Titel also seiner DRM-freien GOG-Spielesammlung hinzufügen möchte, sollten sich nicht allzu viel Zeit damit lassen.

In dem 1996 erschienenen Toonstruck schlüpft ihr in die Rolle von Mal Block (in der US-Version des Spiels heißt dieser Drew Blanc), eines Comiczeichners mit kreativer Blockade. Als dieser von seinem Chef mit einer langweiligen Aufgabe betraut wird, schläft er während seiner Arbeitszeit ein und wacht in seiner eigenen Comicwelt, einem Ort namens Niedlingen, auf. Um einen Weg zurück nach Hause zu finden, muss Block die Geheimnisse dieser Welt aufdecken, den Bewohnern von Niedlingen helfen, zahlreiche Rätsel lösen und sich dem fiesen Grafen Widerlus entgegenstellen. Während alle NPCs in Toonstruck in gezeichneter Form dargestellt werden, wurde Block selbst mit Hilfe digitalisierter Fotografien ins Spiel gebracht. Block wird dabei vom Schauspieler Christopher Lloyd (Zurück in die Zukunft, Roger Rabbit) verkörpert.