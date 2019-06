Amazon Game Studios: Dutzende Entlassungen, ein Projekt eingstellt

Einem Bericht von Kotaku zufolge hat es bei den Amazon Game Studios, wo aktuell unter anderem an den beiden kommenden Spielen New World und Crucible gearbeitet wird, dutzende Entlassungen gegeben. Wie einer der Entlassenen der Redaktion mitteilte, haben die betroffenen Mitarbeiter eine zweimonatige Frist erhalten, in der sie sich nach neuen Positionen innerhalb des Unternehmens umsehen können. Diejenigen, die keine neue Stelle finden, sollen Abfindungspakete erhalten. Die Quelle verriet zudem, dass darüber hinaus auch die Entwicklung eines noch unangekündigten Spiels eingestellt wurde. Amazon reagierte auf Anfrage und bestätigte die Entlassungen, ohne genaue Zahlen zu nennen. Offiziell heißt es dazu:

Amazon Game Studios organisiert einige unserer Teams neu, damit wir der Entwicklung von New World, Crucible und neuen, noch unangekündigten Projekten, die wir in Zukunft enthüllen möchten, Vorrang einräumen können.

Die Maßnahmen seien das Ergebnis regelmäßiger Geschäftsplanungszyklen, in Rahmen derer die Ressourcen an die sich veränderten langfristigen Prioritäten ausgerichtet werden, heißt es weiter. Man arbeite eng mit allen betroffenen Mitarbeitern zusammen, um sie nach der Suche einer neuen Rolle bei Amazon zu unterstützen. „Amazon engagiert sich intensiv für Spiele und investiert weiterhin stark in Amazon Game Studios, Twitch, Twitch Prime, AWS, unsere Einzelhandelsgeschäfte und andere Bereiche innerhalb des Unternehmens“, so der Sprecher.

Obwohl Amazon seine Spiele-Sparte bereits 2014 gründete, konnte man bisher kein Spiel abliefern. Das erste Projekt von Amazon Game Studios, Breakaway, wurde 2017 noch vor dem Release eingestampft, während einige große Namen, die man an Land zog, darunter Clint Hocking, der Director von Far Cry 2, oder Kim Swift, der Director von Portal, das Unternehmen bereits wieder verlassen haben, ohne irgendwelche Spiele abzuliefern. Auch Amazons massive Investitionen in die Cry-Engine und der daraus entstandene neue grafische Motor Lumberyard, haben bisher nicht viel Aufsehen erregt. Ob die Entlassungen negative Auswirkungen auf die Entwicklungen von New World und Crucible haben werden, ist nicht bekannt.