Square Enix denkt über eigenen Streaming- oder Abo-Service nach

Nachdem Ubisoft jüngst dem Beispiel von Microsoft, Sony und Electronic Arts folgte und mit Uplay Plus im Rahmen der diesjährigen E3 ein eigenes Abo-Programm ankündigte, spielt offenbar auch der japanische Publisher Square Enix mit dem Gedanken. In einem Interview mit dem Game Informer verriet Yosuke Matsuda, der Präsident und CEO von Square Enix, dass man seitens der Fans bereits mehrfach Anfragen erhalten hatte, das gigantische Spiele-Portfolio des Unternehmens digital in einem Service bereitzustellen, woran man intern aktuell auch arbeite:

Was unsere großen Spiele betrifft, von denen haben wir verschiedene Variationen, die aktuell gespielt werden können. An den eher klassischen Titeln, die man seinerzeit vielleicht auf der NES gespielt hat, arbeiten wir derzeit hart, um sie wieder verfügbar zu machen. Wir haben intern ein engagiertes Projekt ins Leben gerufen, um diese Spiele zu portieren und sie auf verschiedenen Plattformen zur Verfügung zu stellen. Mit der Zeit würden wir sicherlich gerne einen Abo-Dienst, oder einen Streaming-Service auf die Beine stellen. Wir untersuchen derzeit die Möglichkeit einen dedizierten Kanal für uns selbst zu erschaffen.

Matsuda verwies auch auf Bethesdas jüngst angekündigten Service “Orion“ und merkte an, dass jeder aktuell in diese Richtung geht, weshalb Square Enix ebenfalls aktiv diese Möglichkeiten in Betracht zieht. „Wir wissen immer noch nicht, ob es ein Abo- oder ein exklusiver Download-Service wird, oder welche Form es sonst annimmt, aber wir wollen auf jeden Fall Vorteile aus unserem Katalog ziehen“, so der Macher, der gleichzeitig einräumt, dass es bei manchen älteren Spielen aus den Anfangszeiten des Unternehmens eine echte Herausforderung werden könnte:

Es ist mir etwas peinlich es zugeben zu müssen, aber in einigen Fällen wissen wir gar nicht mehr, wo der Code abgeblieben ist. Es ist manchmal ziemlich schwer diesen zu finden, weil man damals einfach nur Spiele programmiert und veröffentlicht hatte und dann fertig damit war. Man habe sich keine Gedanken darüber gemacht, wie man sie später noch verkaufen könnte. Manchmal fragen uns die Kunden: „Wieso habt ihr dieses und jenes Spiel noch nicht zurück gebracht?“ Nun die Wahrheit ist, dass wir bei manchen Spielen nicht wissen, wo der Code ist.

Matsuda nannte zwar keine konkreten Spiele, gab aber ein Beispiel, wie der Code in manchen Fällen wieder auftauchen kann. So hatte ein Square-Enix-Entwickler, der das Unternehmen längst verlassen hatte, die Daten für ein nicht näher genanntes Spiel glücklicherweise noch auf seinem PC gehabt, weshalb diese „ausgegraben und wiederbelebt“ werden konnten.

Wann das Unternehmen mit einer eigenen Lösung an den Start geht, ist noch nicht bekannt. Sobald etwas Konkretes in die Richtung angekündigt wird, erfahrt ihr es auch bei uns.