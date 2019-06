GDC-Doku: Latebird-Angebot & Einzel-Interviews in HD sichern!

Die GDC-Doku hat sich verschoben, doch wir arbeiten mit Hochdruck an ihr sowie an den ersten der Extras. Ab sofort könnt ihr als „Latebird" einsteigen oder auf auf die Stufe „FHD-Interviews" upgraden!

Bild stammt aus dem zusätzlichem Video-Material, das Danywilde der Doku spendiert hat.

Latebird-Angebot inklusive Upgrade auf „alle Interviews in HD“.

5 Euro GDC-Doku sofort bei Release sehen (per Latebird nicht mehr zugänglich!) Juli 10 Euro GDC-Doku sofort und Making-Of-Video (für Latebirds und als Upgrade) Juli+August 25 Euro Alle Videos in 4K (per Latebird nicht mehr zugänglich!) 35 Euro 10 Einzel-Interviews in 1080p sehen (für Latebirds und als Upgrade) Juni, Juli, August 50 Euro 10 Einzel-Interviews, alles in 4K (für Latebirds und als Upgrade) Juni, Juli, August 100 Euro Nennung eures Namens (nach Rücksprache ggf. Usernamens) im Abspann Juli

Im März haben mehrere hundert GamersGlobal-User dazu beigetragen, die Video-Doku Die Geschichte der GDC zu verwirklichen. Noch im März fanden dann Planung und Filmen statt, wozu ich nach San Francisco, San Jose und Medford reiste. Die dritte Phase aber, das Fertigen der eigentlichen Doku, dauert länger als gedacht, die im März prognostizierte Veröffentlichung Anfang Mai rutschte auf Mitte Juni, nun muss ich sie — wie auch im heutigen MoMoCa erklärt — ein zweites Mal nach hinten schieben.

Wieso ich länger brauche

Der Hauptgrund ist, dass mir im April und Mai aufgrund anderer Aufgaben die Zeit fehlte, mich konzentriert an das Projekt zu setzen. Erst im Juni konnte ich endlich eine erste ganze Arbeitswoche in die Doku investieren. Die vorher immer wieder aufgewendeten Stunden dienten im Wesentlichen der Vorarbeit (Backupen, Sortieren, Einlesen, Sichten).

Der zweite Grund: Ich war bei Anbahnung und Durchführung der Interviews erfolgreicher als gedacht und habe mehr Rohvideos mitgebracht als geplant: zehn Interviews statt der zunächst geplanten fünf, mehr sonstiges Material. Dazu kommen noch viele zusätzliche Szenen, die der User Danywilde (mit unserer Osmo Pocket) aufgenommen hat in SF. Ein dickes Dankeschön dafür! In der reinen Datenmenge entspricht die GDC-Doku etwa 60% der Japan-Dokus, vor allem wegen der langen, immer von drei Kameras in 4K/60 aufgenommenen Interviews. Die Videoschnitt-„Mediathek“ der GDC Doku ist auf meinem Mac, Stand heute, über 10 TB groß.

Grund 3: Ich muss etliche Aufnahme-Fehler und technische Ausfälle nachträglich kompensieren oder abschwächen, indem ich etliche der Bild- oder Tonaufnahmen aufwändig nachbearbeite. Das kostet Editier- und Renderzeit. Was mir also an Können oder Umsicht fehlte bei den Aufnahmen, bezahle ich nun nachträglich als Lehrgeld. Auch wörtlich: Ich habe im Mai und Juni mehrere hundert Euro in FinalCut-Plugins und ein Audio-Reparatur-Tool investiert. So konnte ich zum Beispiel zwei Interviews retten, deren Haupt-Audiospur übersteuert war.

Der vierte Grund: Ich habe mich entschlossen, die versprochenen Roh-Interviews doch „richtig“ zu schneiden. Statt also nur die Hauptkamera ohne große Schnitte rauszurendern, führe ich auf alle drei Spuren (Kameraperspektiven) Farbkorrekturen und diverse andere Anpassungen durch und schalte dann zwischen diesen hin und her. Zudem schnippele ich Wiederholungen, längere Denkpausen sowie Sprechfehler weg (was durch das Wechseln der Kameras quasi unmerklich ist). Das dauert für jedes der bislang vollendeten acht Einzelinterview-Videos etwa einen Arbeitstag. Man kann nun sagen, viel Aufwand für die paar 50-Euro-Spender (oder ab sofort auch: 35-Euro-Stufler), aber erstens haben die besonders viel beigetragen und entsprechende Qualität verdient. Und zweitens fiele fast die gesamte Korrekturarbeit sowieso an, denn die für die Doku verwendeten Szenen müssen ja passen. Zusätzlich ist also „nur“ das liebevolle Editieren, quasi analog zum Redigieren eines Textes.

Apropos: Untertitelt werden die Einzel-Interviews (anders als die Doku selbst) weiterhin nicht, das würde noch mal gut einen Arbeitstag pro Video kosten. Dafür erscheinen nun alle Einzelinterviews ebenfalls in 4K. Das bringt nicht ungeheuer viel, man sieht halt Menschen vor der Kamera, aber warum nicht diesen kleinen Service bieten?

Trotz Fehlkalkulationen und Ausbesserungsbedarf bilde ich mir ein, dass ich mich für eine Ein-Mann-Show gut geschlagen habe: Für jedes Interview musste ich den Gesprächspartner und einen passenden Drehort finden, jeweils drei Kameras aufstellen und die Mikros verkabeln, Schärfe und Tonqualität checken (nicht immer erfolgreich...), an Kleinigkeiten wie die Unterzeichnung der Einwilligungserklärung denken. Die Fragen haben sich auch nicht von allein gestellt. Rechnet man noch den fast immer vorhandenen Zeitdruck und die eine oder andere Technikpanne dazu, ist erstaunlich, dass ich das meiste Material verwenden kann.

Aber wann kommt denn nun die GDC-Doku?

Die GDC-Doku erscheint. deutsch untertitelt, für alle Crowdfunder im Juli 2019. Und wie von euch (übrigens in Wahrheit erst nach der Deadline) freigeschaltet, per Live-Premiere.

Damit ihr nicht gar so lange warten müsst und ein erstes Lebenszeichen bekommt, werde ich eines der Einzelinterviews bereits morgen veröffentlichen, und zwar das mit Steve Meretzky (Ex-Infocom). Es ist fast 40 Minuten lang und enthält – wie praktisch alle der Einzelinterviews – auch etliche Fragen, die sich mehr mit dem Karriereweg des Befragten beschäftigen als mit der GDC, sodass ihr euch auf etliche Anekdoten freuen könnt. Und wie bei vielen Interviews bekommt ihr auch noch einige Behind-the-scenes-Einblicke, also kurze Video- und Gesprächsfetzen, die noch nicht oder nicht mehr zum Interview gehörten. Oder auch mal eine Unterbrechung mittendrin, bei der ich einigen Umstehenden... aber seht selbst.

Ich denke, dass es vor Release der Doku noch ein bis zwei weitere Einzelinterview-Veröffentlichungen geben könnte – aber keinesfalls mehr, da sonst ein "Kenne ich doch schon"-Eindruck entstehen könnte bei der eigentlichen Doku. Zur Erinnerung, ich interviewte außer Steve Meretzky auch noch Chris Crawford, Warren Spector, Noah Feinstein, Simon Carless, Roland Austinat, Gordon Walton, Julan Eggebrecht, Bob Bates und Louis Castle.

Latebird-Angebot & Spendenstufe "Interviews ohne 4K"

Für Upgrader sowie User, die die damalige Crowdfundingaktion verpasst haben, ist ab sofort die Latebird-Aktion zugänglich, siehe Balken oben. Statt mit 5 Euro Minimum-Beitrag seid ihr nun ab 10 Euro dabei und erhaltet damit die Doku sofort zu Release und außerdem das Making-of-Video.

Da es doch einige Kritik gab, dass die Einzelinterviews nur nach dem Erwerb der 4K-Option (25 Euro) für weitere 25 Euro zugänglich waren, führe ich außerdem eine weitere Spendenstufe ein: Für 35 Euro gibt es ebenfalls die Einzelinterviews, allerdings nur in FHD (auch Doku und Making of sind natürlich dann nicht in 4K). Sollte sich jetzt jemand der 50-Euro-Spender veräppelt fühlen, weil er nur der Interviews wegen so hoch gegangen ist, dann möge er mich bitte anschreiben, und ich zahle ihm die 15 Euro Differenz zurück.

Also, für 35 Euro erhaltet ihr: die GDC-Doku sofort zu Release statt einen Monat später, außerdem das Making of und nicht weniger als zehn Einzel-Interviews (mit einer Gesamtlaufzeit von gut 5 Stunden)! Aber das alles eben "nur" in 1080p.

Es zählt die Summe, es gibt keine 35-Euro-Medaille: Wer neu einsteigt und etwa eine 25- sowie eine 10-Euro-Medaille kombiniert, qualifiziert sich ebenso für die Einzelinterviews wie derjenige, der im März bereits 25 Euro beisteuerte und jetzt noch einmal 10 Euro drauflegt.

TLDR: Die Doku verzögert sich noch mal, wird aber im Juli kommen, und sie wird klasse! Auch die Einzelinterviews sind sehr interessant, es wird sich niemand ärgern, der bereits crowdgefundet hat oder jetzt erst einsteigt. Und sobald die Doku erschienen ist, wird auch der restliche Terminplan finalisiert (freie Version, englische Version, Einzelinterviews, Making of).