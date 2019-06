E3 2019: Sakuna - Of Rice and Ruin im Gameplay-Video mit den Entwicklern

PC Switch PS4

Während der E3 2019 in Los Angeles hat Nintendo wieder einige Interviews im Rahmen des Treehouse-Events mit diversen Entwicklern geführt. Sakuna - Of Rice and Ruin war eines der Titel, die mit einer 20-minütigen Präsentation vorgestellt wurden. Das Video haben wir euch unter der News zum Abruf eingebunden. Angekündigt wurde das Action-RPG bereits ein Jahr zuvor, jedoch ohne Gameplay-Material, das diesmal nachgereicht wurde.

Sakuna - Of Rice and Ruin ist ein Action-Adventure mit reichhaltigen RPG-Elementen und spielt in einem Fantasy-Szenario mit Alt-Japan-Ambiente. Auch wenn der flotte Kampf in Sidescroller-2D gegen Dämonen in Tiergestalt im Vordergrund steht, ist das Sammeln von Zutaten und der Anbau von Reis im Heimatdorf (in 3D) ein wichtiges Element des Spiels. Die richtige Reissorte, die pünktliche Ernte und die fachgerechte Zubereitung von Mahlzeiten mit ausgewogenen Zutaten und deren gemeinsamer Verzehr in der kleinen Dorfgemeinschaft dienen dem Fortschritt und dem Ausbau der Spielfiguren, die ganz eigene Charaktere mit Hintergrundgeschichten bieten.

Als Tochter der Erntegöttin und des Kriegsgottes sind beide Elemente für Sakuna von zentraler Bedeutung. Das Verbessern von Fähigkeiten, Attributen und Kampffertigkeiten hängen von Handlungen wie Jagen (Kampf), Sammeln, Ernten, Zubereiten, Kochen und Essen im Dorf-Hub ab. Sakuna - Of Rice and Ruin soll Ende dieses Jahres für PC, PS4 und Switch erscheinen.