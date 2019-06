E3 2019: Animal Crossing - New Horizons mit neuen Features // Release verschoben

Switch

Animal Crossing - New Horizons ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nintendo hat während des E3-2019-Direct-Events das Releasedatum des Switch-Titels Animal Crossing - New Horizons auf den 20. März 2020 verschoben. Dafür wurden diverse Änderungen am Spiel und einige ganz neue Features angekündigt, die erstmals Einzug in die Reihe halten werden. Im neuesten Ableger der Serie werdet ihr eine verlassene Insel erkunden, fruchtbar machen und besiedeln können.

Dafür könnt ihr die neuen Features "Farming" und "Crafting" nutzen und erstmals jedes Objekt frei in der Landschaft positionieren. Das Sammeln von Ressourcen, der Anbau von Obst und Gemüse, Straßenbau und das Anlegen einer belebten Siedlung für die quirligen Tierwesen soll im Vordergrund stehen. Den neuesten Trailer zu Animal Crossing - New Horizons könnt ihr hier im Anschluss gleich anschauen.