E3 2019: Gears Pop! mit neuem Trailer und Releasedatum

iOS Android

Microsoft hat im Rahmen der E3 2019 einen neuen Trailer und ein Releasedatum zu Gears Pop! veröffentlicht. Bei dem Titel handelt es sich um ein Mobile-Spiel für iOS und Android, das die Gears-of-War-Reihe in stark abgewandelter Form in einem Taktik-Touch-Arcade-PVP-Szenario auf mobile Geräte bringen soll. Die niedliche Spielfigurenoptik entspricht den parallel zum Titel auf den Markt kommenden Sammelfiguren.

Gears Pop! soll in kurzen 3-Minuten-PVP-Gefechten mobilen Spielspaß für zwischendurch bieten und wird voraussichtlich am 2. September dieses Jahres weltweit für iOS und Android erscheinen. Den einminütigen E3-Trailer haben wir für euch unter der News zum Abruf eingebunden. Ein weiteres sechseinhalb-minütiges Developer-Diary-Video mit weit mehr Details zum Spiel findet ihr in den Quellen verlinkt.