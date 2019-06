Crash Team Racing - Nitro-Fueled: PS4-Konsolen-Bundle angekündigt

Switch XOne PS4

Sony hat ein neues Playstation-Bundle mit dem bald erscheinenden Arcade-Racer Crash Team Racing - Nitro-Fueled von Beenox Studios und Activision angekündigt. Das Paket, das aus einer physischen Kopie des Spiels, einer PS4 mit 500 GB Festplatte und einem DualShock-4-Controller in der Farbe Jet-Black besteht, wird am Veröffentlichungstag des Titels verfügbar sein. Käufer des Pakets werden mit einigen Retro-Ingame-Inhalten belohnt. Dazu heißt es seitens Sony:

Fühlt euch außerdem mit zusätzlichen exklusiven PS4-Inhalten zurück ins Jahr 1999 versetzt. Putzt euch mit Skins im Retro-Stil für Crash, Coco und Dr. Neo Cortex heraus – und gebt dann auf der Rennstrecke in den passenden Retro-Karts Gas!

Crash Team Racing - Nitro-Fueled ist nach Crash Bandicoot N Sane Trilogy (Testnote: 8.0) von Vicarious Visions das zweite Remake aus dem klassischen Franchise des Rechteinhabers Activision. Die Neuauflage lässt alle Charaktere, Karts, Strecken und Tracks des 1999er PSOne-Originals im neuen Grafikglanz erstrahlen. Dabei stehen euch Modi, wie Cup Race, Adventure, Battle, Time Trials und Arcade Single Race zur Auswahl. Zudem werden Online-Multiplayer-Rennen samt Bestenliste und lokaler Splitscreen-Multiplayer mit zwei bis vier Spielern geboten.

Im Rahmen der diesjährigen E3 kündigten die Entwickler mit dem Grand Prix das erste saisonale Event an, das von CTR-TV-Moderatoren Chick and Stew vorgestellt wurde, das Video dazu könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Crash Team Racing - Nitro-Fueled wird bereits nächste Woche, am 21. Juni, für Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch im Handel erscheinen.