In diesem MoMoCa darf Jörg endlich mal wieder so richtig frei von der Leber reden. Er hat aber auch einen guten Grund, genau genommen zwei gute Gründe. Okay, einen richtig guten, einen okayen.

Eine neue Woche bricht an in der GamersGlobal-Redaktion. Jörg und Dennis haben sich vor dem Podcastmikrofon verabredet und heißen euch willkommen. Neben ausführlichen Informationen zur GDC-Doku und Tipps, das Haus nagerfrei zu halten, gibt es natürlich auch eine Vorschau. Und eure Userfragen werden in der gebührenden und nötigen Länge beantwortet.

Alle Themen in der Übersicht:

00:28 Gute Laune, guten Morgen!

01:39 Was war am Wochenende los? Dennis hat A Plague Tale - Innocence gespielt...

gespielt... 02:13 ...noch mehr im Griff hatte ihn aber Katana Zero.

02:58 Jörg hat zwar gespielt, darf aber nicht wirklich etwas darüber verraten.

04:32 Dafür hat er im Real-Life-Tower-Defense ein massives Upgrade durchgeführt.

10:58 Die GG-Woche in der Vorschau: Auch in den folgenden Tagen wird es noch einige E3-Inhalte von Benjamin geben, vornehmlich Videos. Abseits dafür kredenzen wir euch einen Test (sowie übrigens auch eine SdK) zu Judgment.



13:22 Haufenweise Infos zur GDC-Doku: Woher rührt die Verzögerung? Was ist der Plan?

Woher rührt die Verzögerung? Was ist der Plan? 21:01 Schon morgen wird ein Einzel-Interview veröffentlicht, passend dazu startet *jetzt* das Latebird-Angebot samt neuer „Interviews ja, 4K nein“-Stufe. Achtung: Jörg macht eine falsche Angabe: 4K gibt es im Latebird nur noch ab 50 Euro, nicht ab 25. Wer natürlich schon 25 Euro gespendet hatte, sieht Doku und Making of in 4K.



samt neuer „Interviews ja, 4K nein“-Stufe. Achtung: Jörg macht eine falsche Angabe: 4K gibt es im Latebird nur noch ab 50 Euro, nicht ab 25. Wer natürlich schon 25 Euro gespendet hatte, sieht Doku und Making of in 4K. 27:11 Userfragen-Beginn: Sokar hat einen Vorschlag in Sachen Mario Maker -SdK

hat einen Vorschlag in Sachen -SdK 28:42 akoehn fragt sich, welche alten Perlen uns noch Freude bereiten.

fragt sich, welche alten Perlen uns noch Freude bereiten. 29:43 Crizzo fragt sich nach der Sinnhaftigkeit seiner Bugmeldungen.

fragt sich nach der Sinnhaftigkeit seiner Bugmeldungen. 31:08 LRod wundert sich, ob Dennis von Sekiro gebrochen wurde.

gebrochen wurde. 32:23 vgamer85 will wissen, ob uns G ronkh b esuchen kommt.

will wissen, ob uns esuchen kommt. 35:09 Claus hat Tipps für die SdK-Teaserbilder.

hat Tipps für die SdK-Teaserbilder. 36:07 Q-Bert hat zwei Wünsche für unsere To-Do-Liste.

hat zwei Wünsche für unsere To-Do-Liste. 36:45 Lobo1980 ist verwirrt wegen GamersGlobal-Videos auf seiner Switch.

ist verwirrt wegen GamersGlobal-Videos auf seiner Switch. 38:53 Userfragen vorbei, MoMoCa vorbei.

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch oberhalb dieser News als MP3 herunterladen oder anhören. Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!