E3 2019: Trine 4 – 18 Min. langes Gameplay-Video zeigt Rätsel und Kämpfe

PC Switch XOne PS4

Im Rahmen der E3 2019 hat der finnische Entwickler Frozenbyte ein neues kommentiertes Gameplay-Video zum kommenden Plattformer Trine 4 - The Nightmare Prince (GG-Preview) veröffentlicht. In dem rund 18 Minuten langen Video seht ihr Ausschnitte aus drei verschiedenen Leveln, in denen sich die bekannten drei Protagonisten, Ritter Pontius, Diebin Zoya sowie Magier Amadeus, Rätseln und Kämpfen stellen müssen

Trine 4 wechselt nach dem letzten Teil wieder auf die klassische 2,5D-Seitenansicht und setzt auf wunderschöne malerische und farbenfrohe Hintergründe. Bei den Rätseln und Kämpfen müsst ihr die unterschiedlichen Fähigkeiten eurer Helden geschickt kombinieren, um erfolgreich zu sein. Zum Einsatz kommen dabei unter anderem Pontius neues Traumschild und Zoyas Feenseil. Das Video zeigt sowohl den Solo- als auch den Koop-Modus.

Trine 4 - The Nightmare Prince soll im Herbst dieses Jahres für PC, Xbox One, PS4 und Switch erscheinen. Außerdem wird es eine Ultimate Collection mit allen vier bisherigen Serienteilen geben.