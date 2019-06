PC XOne PS4

Unsere Steffi wird immer verWegener und traut sich in den Urlaub. Darf die das? Genau diese Frage stellt Die Zeit in Bezug auf Menschen, die Spiele gern im Easymode zocken und liefert eine erfrischend differenzierte Antwort. Harald Fränkel antwortet schlicht mit "ja" und ist dabei nicht weniger erquickend. Aber Spielen auf "leicht" ist keine Kunst?! Oh doch, behauptet das Bookazine WASD in der neuesten Ausgabe. Dies und vieles mehr erwartet euch in den Lesetipps der Woche. Viel Spaß beim Schmökern!

Mach's selbst!

zeit.de am 11.06.2019 von Matthias Kreienbrink

Es gibt Videospiele, die sind ultraschwer. Manche Gamer suchen sich dann Hilfe. Doch das findet nicht jeder gut. "Der Easymode ist Betrug an jedem ehrlichen Gamer, der sich im Krank-und-Kaputt-Modus durch Sekiro - Shadows Die Twice durchgekämpft hat!", sagen die einen. "Sollte Kunst nicht für alle erfahrbar sein, auch für diejenigen, die am Joypad weniger begabt sind?", fragen die anderen. Eine Analyse zwischen künstlerischem Anspruch und anspruchsvoller Kunst.

Wie gemalt

wasd-magazin.de am 10.06.2019 von Adrian Froschauer

Das WASD Bookazine, Ausgabe 15, ist erschienen und diesmal ist das übergreifende Thema der Kolumnensammlung "Ästhetik und Computerspiele". In der Leseprobe wird die Frage aufgeworfen, ob der Weg zu immer fotorealistischer Grafik der richtige, der einzige ist? Indie-Spiele wie Gris beweisen, dass schöne Grafik auch geht, ohne stundenlang an realistischen Pferdehoden zu feilen. Es braucht nur gute Künstler!

Panikattacken oder Meine erste offene Spielwelt

seniorgamer.blog am 09.06.2019 von Harzzach

Selbst für Spieler der 8-Bit-Ära waren Open-Worlds nicht gänzlich unbekannt. Elite hatte eine Fantastilliarde Planeten zu bereisen. Mindestens. Doch die sahen alle gleich aus. Als Blogger Harzzach aber zum ersten Mal die Welt von Ultima VII betrat, bekam er Panik. Denn diese offene Welt war groß. Riesig. Gigantisch! Und man konnte nicht nur überall hingehen, nein, es gab auch überall etwas Neues zu entdecken - oder zu verpassen. Wie sehr wird ihn dann erst The Witcher 3 geschockt haben?

Die Motivation des Gamepad-Layouts

paidia.de am 29.05.2019 von Pascal Wagner

Eine Warnung vorweg: Dieser Artikel ist harte Kost! Das zeigt schon der vollständige Titel "Die Motivation des Gamepad-Layouts: Eine diachrone bildlinguistische Betrachtung der Knopfbelegung und -benennung". Diachron musste ich googlen, es ist das Gegenteil von synchron. Aber diese Abhandlung hat schöne Bilder von Controllern aus vier Jahrzehnten! Und wenn ihr immer schon einmal wissen wolltet, warum Nintendo YXAB und Microsoft XYBA verwendet, bekommt ihr hier Antworten, mit denen ihr niemals beim Party-Smalltalk prahlen solltet – es sei denn, ihr wollt nie wieder eingeladen werden.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: Warum Dark Souls stinkt

gamersglobal.de am 09.10.2011 von Harald Fränkel

Während Jörg Langer sich tapfer durch #79 Folgen Dark Souls gequält hat, gehört Harald Fränkel zur Kategorie der weicheilegenden Windelpupser, die bevorzugt auf dem pipifaxesten Schwierigkeitsgrad spielen. Zu Dark Souls hat er 2011 eine klare Meinung: "Finger weg! Finger weg! Finger weg!" Die Wurzel allen Übels liegt für Harald allerdings in Demon's Souls. Ja, genau, das Demon's Souls, durch das sich Jörg nun seit #32 Letsplay Folgen kämpft. Haralds Kolumne hat dafür sagenhafte 138.902 Aufrufe und 208 Kudos erhalten – das ist ultraschwer!

Fundstück: Die Geschichte der E3 (von 1995 - 2009)

gamestar.de am 04.06.2010 von Stephan Freundorfer

Die E3 2019 ist gerade zu Ende gegangen, war wieder ein riesen Spektakel und hat uns eine Schwemme an neuen Spieleinfos beschert. Über welche Spiele, abgesehen von Cyberpunk 2077, werden wir aber in zehn Jahren noch reden? Die erste E3 fand 1995 statt und schon damals war der Hype groß um ein Spiel namens Warcraft 2. Ein ganz neues Spiel gab es auch: Heroes of Might & Magic. Und Michael Jackson kam abends zum Sony Stand, um in Ruhe an der Playstation spielen zu können. Was in den folgenden Jahren noch alles passiert ist, erfahrt ihr in der spannenden Rückschau.

Video: Never kick a chicken in MMO Games

youtube.com am 23.01.2017 von Viva La Dirt League

Während das massenweise Schreddern von Kücken weiterhin erlaubt ist, kann diese Art der Tierquälerei in Rollenspielen wie Skyrim oder Zelda sehr unangenehme Folgen haben. Da sag mal noch jemand, Computerspiele wären nicht zukunftsweisend!

