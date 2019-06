E3 2019: Marvel's Avengers angeschaut

PC XOne PS4

Im Kino sind die Avengers seit 2012 nicht mehr zu stoppen. Mit dem Action-Adventure der Tomb-Raider-Macher könnte Anfang des kommenden Jahres eine der besten Marvel-Versoftungen überhaupt anstehen.

Thor, Iron Man, Captain America, Hulk und Black Widow. Bei diesen Namen kann es bei einem Comic-Fan schon mal feucht in den Augen werden -- oder auch im Höschen. Genau diese fünf Superhelden bilden das Startangebot von Marvel's Avengers, dem kommenden Action-Adventure von Tomb Raider-Entwickler Chrystal Dynamics. In Los Angeles konnte ich mir bei Square Enix den live vorgespielten Prolog des Abenteuers anschauen und erste Einblicke ins Gameplay gewinnen.Den Hintergrund der Startkapitels bildet ein Überfall auf die Stadt San Francisco am sogenannten A-Day. Taskmaster greift das Fest an und zerlegt mit seinen Truppen unter anderem die Golden Gate Bridge. Zum Einsatz kommen im Prolog alle fünf genannten Helden, die sich dem Anschein nach recht unterschiedlich spielen. Hulk ist natürlich ein typischer Nahkämpfer, lässt die Gegner die Kraft seiner Fäuste spüren oder kickt mit seinen grünen Käsetretern zu. Hoch springen kann Bruce Banners alternative Form natürlich auch, Felsblöcke aus dem Boden reißen oder so feste auf den Boden hauen, dass die Macht des San-Andreas-Graben dagegen beinahe lächerlich wirkt.Dass Thor mit dem Hammer auf Gegner eindrescht, diesen nach Gegnern wirft oder seine Fähigkeiten als mobile Ladestation für Elektroautos unter Beweis stellt, erklärt sich von selbst. Iron Man lässt natürlich keinen fliegen, sondern macht es lieber selbst, so unter anderem auch in einer schlauchigen Flugszene. Ob er ansonsten überhaupt fliegen darf oder wie in der Demo meist zu sehen, überwiegend bloß einige Meter über dem Boden schwebt, bleibt abzuwarten. Black Widow, die herkömmliche Schusswaffen einsetzt, diese aber mit akrobatischen Kampfkünsten verbindet, nun, was auch sonst, ist gerade in Bezug auf die Animationen interessant. Ich hatte in der Präsentation teilweise sehr den Eindruck, dass da einiges von der guten Lara Croft drinsteckt.Die Helden machen an sich jedenfalls die typischen Dinge und setzen ihre bekannten Fähigkeiten im Spiel ein, von denen die stärksten sinnvollerweise über eine Cooldownphase verfügen. Ganz so perfekt wie das Kampfsystem in Batman sehen die Prügeleien nicht aus, erreichen meinem Eindruck nach aber das hohe Niveau aus dem jüngsten Spider-Man-Spiel von Insomniac Games. Ziemlich großartig sind zudem Grafik und Sound, wobei Marvel's Avengers wie Uncharted und Co. vollständig auf liveberechnetes Material setzt, also auch in den Zwischensequenzen. Falls ihr den Trailer beziehungsweise die Szenen auf der PK von Square Enix gesehen habt: In echt sieht das Spiel besser aus, als das zusammengeschnittene Zeug.Was in der Mission ebenfalls recht häufig zum Einsatz kommt, sind kleine Quick-Time-Events, die besonders spektakuläre und bislang jeweils einzigartige Aktionen einleiten, die die im Prolog erstklassige Inszenierung abrunden. Ganz lustig sind auch die Sprüche, die sich die Helden während der Kämpfe gegenseitig reinhauen, oder Thor nach der Rettung eines Zivilisten anmerkt, dass der Glück gehabt habe, dass Thor „mächtig“ ist.Mehr als den Prolog, der circa 20 Minuten dauerte, habe ich zwar noch nicht gesehen. Aber Gameplay, Grafik und Sound sprechen mich enorm an. Ich hätte, gerade auch nach Spider-Man vor mittlerweile auch wieder fast einem Jahr richtig Lust drauf, es sofort zu spielen. Was die offeneren Gebieten beziehungsweise den Teil mit der Koop-Anbindung für bis zu vier Spieler anbetrifft, bin ich skeptisch, eben auch, da sich Square Enix und Crystal Dynamics dazu bislang praktisch noch keine Details verraten haben. Allerdings könnte gerade Letzteres ein bedeutender Teil von Marvel's Avengers werden. Wäre das nicht so, wäre nicht bereits bestätigt worden, dass weitere Helden später dazustoßen sollen. Aber immerhin soll das ja kostenlos passieren. So lange am Ende die Solokampagne so gut wird, wie es der Prolog andeutet, ist mir alles darüber hinaus aber erst mal egal.Autor: Benjamin Braun