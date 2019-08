Desperados 3: Neuer Trailer stellt Voodoo-Expertin Isabelle Moreau vor

PC XOne PS4

Noch dieses Jahr werden der Entwickler Mimimi Productions und der Publisher THQ Nordic mit Desperados 3 die Fortsetzung zum 2006 erschienenen Taktik-Spiel Desperados 2 - Coopers Revenge auf den Markt bringen. Die vierköpfige Bande, die sich aus dem Wurfmesser-Experten John Cooper, dem Kopfgeldjäger Doc McCoy, der Verkleidungsspezialistin Kate O' Hara und dem Fallensteller Hector, zusammensetzt, hat mit Isabelle Moreau einen Zuwachs erhalten. In einem neuen Trailer stellen die Entwickler die Fähigkeiten des neuen Charakters ausführlich vor.

Geboren und aufgewachsen in New Orleans, eignete sich Isabelle die okkulten Techniken des Voodoo an, die sie in die Lage versetzen, in den Verstand ihrer Feinde zu schlüpfen und ihre Handlungen zu kontrollieren. Außerdem kann sie eine dunkle Bindung zwischen zwei Feinden herstellen, die sie das gleiche Schicksal teilen lässt. Dishonored-Spieler dürften eine Vorstellung von den taktischen Möglichkeiten haben, die das Feature mit sich bringt - wenn eine Kehle durchtrennt wird, blutet die andere ebenfalls aus. Diese Kräfte sind jedoch mit einem Preis für Isabelle verbunden, denn sie muss ein Blutopfer bringen, wenn sie ihre Kräfte einsetzen will. Irgend ein Blut reicht dafür allerdings nicht aus - es muss ihr eigenes sein.

In dem besagten Trailer, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt, werden die Voodoo-Fähigkeiten von Isabelle in Aktion gezeigt. Die Spielszenen wurden mit dem Song „Bad Things“ aus dem Album „The Bright Side“ der US-Indie-Band Summer Kennedy (ein Projekt von Natalie Nicoles) untermalt. Desperados 3 soll im Laufe des dritten Quartals dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Einen konkreten Termin gibt es aktuell zwar noch nicht, dieser dürfte aber spätestens im Rahmen der gamescom in Köln bekannt werden.