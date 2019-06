E3 2019: Abschlusszahlen und Termin für 2020 bekanntgegeben

Am 11. Juni öffnete die diesjährige Electronic Entertainment Expo offiziell ihre Pforten – zwei Tage später ist die Veranstaltung auch schon wieder vorüber. Für das insgesamt dreitägige Groß-Event – die vorab durchgeführten Pressekonferenzen nicht mitgerechnet – hat die Entertainment Software Association (ESA) als Veranstalter nun wie üblich die Abschlusszahlen bekanntgegeben.

Die Anzahl der Besucher beziffert die ESA demnach mit 66.100 Menschen. Im Vergleich zu den Jahren 2018 (mehr als 69.000) und 2017 (über 68.000) bedeutet dieser Wert einen Rückgang. Wie auch im vergangenen Jahr waren mehr als 200 Aussteller in Los Angeles vor Ort, von denen laut der Veranstalter etwa ein Viertel erstmals auf der Messe vertreten waren.

Auch in diesem Jahr verfassten die GamersGlobal-Redaktion und -User-Autoren zahlreiche Beiträge, die in der Regel zeitnah (während oder kurz nach den jeweiligen Pressekonferenzen) veröffentlicht wurden, hinzu kamen und kommen Artikel und Videos unseres Vor-Ort-Reporters Benjamin Braun. Auf diese Weise wurdet/werdet ihr umfassend informiert, was die derzeit über 130 Inhalte – Previews und Angeschaut-Berichte, zahlreiche News, Messe-Podcasts (#1, #2, #3) oder auch Screenshots- und Trailer-Übersicht – auf unserer Eventseite zur E3 2019 verdeutlichen.

Zu den großen Themen der diesjährigen Spiele-Messe gehörten unter anderem der Nachfolger zu The Legend of Zelda - Breath of the Wild, das erste Gameplay-Video zu Star Wars Jedi - Fallen Order, neue Informationen und ein CGI-Trailer zu Cyberpunk 2077, technische Infos zur neuen Microsoft-Konsole oder auch der Gameplay-Walkthrough zu Watch Dogs Legions sowie die Übernahme von Double Fine Productions durch Microsoft, um nur einige wenige Beispiele zu nennen.

Die E3 2020 wird vom 9. bis 11. Juni wie gehabt im Los Angeles Convention Center stattfinden.