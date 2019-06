Marvel's Avengers ist kein Open-World-Game: Entwickler über die Gründe

PC XOne PS4

Nachdem der E3-CGI-Trailer von Marvel's Avengers nicht viel über die eigentliche Spielwelt verriet, fragten sich viele Fans, ob das Spiel nun auf eine offene Welt, oder eine geradlinige Spielerfahrung setzen wird. Diese Frage wurde nun in einem Interview mit Eurogamer.net von Lead Designer Philippe Therian und Senior Producer Rose Hunt beantwortet. Demnach setzt der Titel nicht auf das Open-World-Konzept, sondern soll sich in einzelne umfangreiche Level-Abschnitte unterteilen. Zum Grund für diese Entscheidung heißt es seitens Therian:

Das Spiel ist kein Open-World, weil es viel zu viele verschiedene Plätze zum Erkunden gibt. Es würde also keinen Sinn machen. Wir wollen unterschiedliche Regionen im Spiel bieten, wo ihr verschiedene Orte besucht. Die Avengers operieren weltweit und das wollten wir zeigen.

Laut Hunt wollte man, dass die Avengers ihre Einsätze weltweit erledigen und verschiedene Schauplätze rund um die Welt besuchen, statt sich nur in einer einzigen Stadt aufzuhalten.

Die Entwickler erklären auch, weshalb sich das Team gegen die Gesichter bekannter Schauspieler aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) entschieden hatte. Viele Spieler waren überrascht, komplett neue Versionen von Iron Man, Thor, Black Widow und den anderen zu sehen. Laut Therian bekam das Studio die riesige Gelegenheit, ihre eigenen Versionen der Charaktere zu erschaffen und nahm diese wahr. Zwar sei es ihnen bewusst gewesen, dass viele Leute bei den Avengers an Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans und Co. denken, allerdings seien die Charaktere bereits viel länger auf der Welt, teilweise seit rund 80 Jahren:

Wir sind nur eine dieser Interpretationen und da wir sehr eng mit Marvel zusammenarbeiten, denke ich, dass sie über das Ergebnis erfreut sein werden. Ihr habt nur einen kleinen Schnipsel aus dem Spiel gesehen und wir hören eurem Feedback zu. Wir werden sehen und natürlich alles in Erwägung ziehen. Es ist zwar eine Herausforderung, aber eine coole Gelegenheit.

Laut Hunt wurden die Gesichter der Schauspieler auch zu Beginn nicht in Erwägung gezogen. Man wollte schon immer seine eigene originelle Geschichte erschaffen, so dass man ohne Weiteres in das Universum eintauchen und einen Liebesbrief an die Fans schreiben könnte. Auf die Anmerkung der Redaktion, dass Robert Downey Jr. selbst als eine Figur in einem Videospiel einen Haufen Geld kosten würde, antwortete Therian lachend: „Da bin ich mir sicher.“