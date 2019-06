PC XOne PS4

Im dritten und letzten E3-Morgen-Cast diskutieren Christoph und Dennis über Benjamins Cyberpunk-Preview, nehmen aber auch die Pressekonferenzen und deren Besucher und Moderatoren ins Visier.

In wenigen Stunden startet in Los Angeles der dritte Tag der E3 2019. Die Pressekonferenzen sind allesamt abgehakt, alles was anzukündigen war wurde angekündigt und Benjamin tippt fleißig Angespielt-Berichte und Previews für euch. In seinem Artikel zu Cyberpunk 2077 wagt er es sogar, den Hypetrain um CD Projekt Reds Rollenspiel einer kleinen Bremsung zu unterziehen. Christoph und Dennis finden aber eben diesen Schritt wichtig und richtig, diskutieren im Cast aber auch über laute Besucher von Pressekonferenzen und geben ihr eines großes Highlight von der Messe preis. Ebenso wie ihre gemeinsame Enttäuschung des Jahres.

Alle Themen in der Übersicht: