Gears 5: Entwickler stellen den neuen Escape-Modus ausführlich vor

PC XOne

Wie The Coalition und Microsoft Studios vergangene Woche auf der E3-Pressekonferenz verkündet haben, wird Gear 5 mit einem neuen Modus, genannt „Escape“ aufwarten. Dazu wurde auch ein erster Trailer präsentiert, der allerdings aus vorgerenderten Sequenzen bestand. Inzwischen wurde der Modus auch ausführlich in einem neuen Video vorgestellt.

In dem rund sieben Minuten langen Clip erklärt Rod Fergusson, der Studioleiter von The Coalition, was euch in diesem Modus erwartet. In „Escape“ infiltriert ihr mit einem Team von drei Spielern ein Nest. Eure Aufgabe besteht darin, eine Giftbombe im inneren zu platzieren und anschließend Lebend zu entkommen, was durch zahlreiche Gegner erschwert wird. Laut Fergusson soll sich das Gameplay in diesem Modus etwas anders anfühlen, denn statt hinter Deckungen auszuhaaren und auf einen Angriff zu warten, werden die Spieler durch das sich stetig weiter ausbreitendes Gift dazu gezwungen, selbst aggressiv nach vorne zu gehen.

Mit dem mitgelieferten Map-Editor sollt ihr auch in der Lage sein, eure eigenen Nester zu erstellen und diese mit anderen Spielern zu teilen. Allerdings müsst ihr eure Kreationen zunächst selbst bezwingen. Gears 5 wird am 10. September für PC und Xbox One erscheinen.