PC XOne

Dieser Gegnerhaufen wird gleich explodieren.

Abgetaucht im Nebel

Auf der Sternenkarte wählt ihr das nächste Ziel eures Shuttles aus

Ihr lebt nur einmal

Einige Gegnertypen solltet ihr betäuben, bevor sie größeren Unfug anstellen können

Prekäre Plündertour

An eurer Werkbank könnt ihr neue Waffen und Upgrades zusammenschrauben

Fazit

Ego-Shooter

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis: 29,99 Euro (bei Steam)

In einem Satz: Comic-Shooter mit Roguelike-Elementen, der einer gewissen Frustresistenz bedarf

Das Studio Blue Manchu könnte dem einen oder anderen von euch durch das kostenlose Karten-RPGbekannt sein. Mithaben sie kürzlich ein neues Spiel veröffentlicht: einen Shooter mit einigen Roguelike-Elementen. Wie die Entwickler angeben, wurden sie von Genregrößen wieundinspiriert. Ob die großen Vorbilder qualitativ zumindest im Ansatz erreicht werden, verrät euch dieser Check.In Void Bastards schlüpft ihr in die Rolle eines (oder einer) Gefangenen, vom Spiel konsequent „Kunde“ genannt. Ihr werdet damit beauftragt, notwendige Reparaturen an eurem Gefängnisschiff vorzunehmen, dieses ist blöderweise in einem Nebel gestrandet. Euch bleibt keine Wahl als diesen Anweisungen zu folgen und andere Schiffe nach den nötigen Teilen zu durchsuchen. Mehr Story hat Void Bastards nicht, ab und zu gibt es noch eingesprochene Textzeilen, die aber mehr als kurze Witze zu verstehen sind.Mit einer schwachen Pistole ausgestattet macht ihr euch per Shuttle auf den Weg zum ersten Schiffswrack, um es zu plündern. Die Shootermechaniken sind nicht außergewöhnlich, eure Waffen eher weniger als mehr zielsicher und Kopftreffer bedeuten doppelten Schaden. Dabei lauft ihr früher oder später feindlich gesinnten Lebensformen über den Weg (das Spiel nennt sie „Bürger“) und müsst euch mit den noch funktionsfähigen Sicherheitssystemen der Schiffe herumschlagen. Einige Gegnertypen erfordern auch ein besonderes Vorgehen, während andere wiederum bloß explodieren.Wenn nicht die vielen Roguelike-Elemente wären, könntet ihr Void Bastards schnell abschreiben. Auf einer Sternenkarte wählt ihr das jeweils nächste Schiffswrack aus, das ihr näher untersuchen wollt. Die Raumgleiter unterteilen sich in verschiedene Typen, die entsprechende Beute versprechen und sich jeweils vom Layout ähneln. Auf einem Tanker findet ihr viel Treibstoff, auf einem Büroschiff eher Kugelschreiber und Geld. Außerdem könnt ihr vorher sehen, welche Gegnertypen und zufälligen Ereignisse euch in einem Level erwarten, so kann der Storm ausfallen oder Strahlungslecks bedrohen eure Lebensenergie.Mit den gefundenen Materialien könnt ihr zwischen den Levels Gegenstände herstellen, die ihr fortan dauerhaft zur Verfügung habt. Dabei reicht die Spanne von einfachen Waffenupgrades bis zu nützlichen Gadgets wie kleinen Katzenrobotern, die Feinde ablenken. Vor jedem Level wählt ihr aus, was ihr mitnehmen wollt. Daneben gibt es dauerhafte Verbesserungen wie eine längere Sauerstoffversorgung (de facto ein Zeitlimit für alle Levels) oder mehr Startlebensenergie. Diese Gegenstände bleiben euch auch nach dem Tod erhalten, während ihr sonst bis auf ein wenig Munition, Treibstoff und Nahrung fast alles verliert.In Void Bastards ist immer alles knapp. Ihr habt wenig Munition, kaum Nahrung, Treibstoff, Lebensenergie und überhaupt. Daher scheint es oft sinnvoll zu sein, die Levels nicht vollständig nach jedem Mini-Item zu durchsuchen, sondern sparsam mit den eigenen Ressourcen umzugehen. Auch könnt ihr in Erwägung ziehen, manche Feinde zu umgehen oder einzusperren anstatt sie mit wertvoller Munition vollzupumpen. Nicht jeder Level erlaubt allerdings jede Vorgehensweise, wenn direkt an eurem Startpunkt eine Schraube (ein besonders starker Gegner) erscheint, dann ist auch jeder Schleichansatz dahin.Grafisch setzt Void Bastards auf einen comichaften Stil, dazu passend bestehen die Gegner auch nur aus Sprites mit wenigen Animationen. Unterstützt wird die Cartoon-Optik durch den gekonnten Einsatz von Cel-Shading-Elementen. Die wenigen Zwischensequenzen, etwa nach eurem unvermeidlichen Ableben, werden in seicht animierten Comicpanels erzählt. Zusammen mit der dynamischen Musik schafft es Void Bastards dennoch, eine bedrückende Atmosphäre zu erzeugen, insbesondere die heruntergekommen aussehenden Level kombiniert mit eurer permanent prekären Situation tragen dazu bei.An die großen Vorbilder kommt Void Bastards keineswegs heran. Für Bioshock ist die Action zu bedacht und System Shock 2 hatte nicht nur die großartige Atmosphäre, sondern auch eine interessante Story und spannendes Leveldesign. Void Bastards macht mit seinen Roguelike-Elementen allerdings einiges gut: Zufällige Fähigkeiten der Gefangenen, semi-zufällige Levellayouts, Crafting, verschiedene Gegnertypen. Gleichzeitig sind diese Mechaniken auch diejenigen, die Void Bastards ein wenig im Weg stehen, ein wirklich tolles Spiel zu sein. Der Zufall kann euch einen guten Run versauen, ihr könnt mit extra schwierigen Levels konfrontiert sein oder ihr öffnet eine Tür und vor euch explodiert direkt ein Gegner, der euch umbringt. Dazu kommt, dass ihr in den Levels immer dasselbe tut: Ihr rennt rein, knallt ein paar Gegner ab, sammelt Ressourcen und Gegenstände und verschwindet so schnell wie möglich. Zuletzt ist mir beim Spielen noch aufgefallen, dass der Tod weit weniger als Bestrafung wirkt als in richtigen Roguelikes: Zwar müsst ihr ein paar Levels wiederholen, aber ihr bekommt wieder neue Munition und volle Lebensenergie.