E3 2019: Iron Danger angeschaut -- Taktik-RPG mit außergewöhnlicher Mechanik

PC XOne PS4

Selbst Indie-Spiele bieten selten etwas Außergewöhnliches. Ein Titel aus Finnland allerdings hat genau das in petto -- und der scheint nicht nur einzigartig, sondern auch richtig gut zu werden.

Wer gerade irgendwas Dummes gesagt hat, der würde wohl gerne die Zeit um einigen Sekunden zurückdrehen. Im taktisch geprägten Action-RPGbildet genau das den Kern der Spielmechanik. Denn wenn ein Kampf nicht so funktioniert, wie er es soll, geht ihr kurzerhand in der Zeit zurück und überlegt euch eine bessere Taktik, um einen Kampf zu bewältigen.Womöglich habt ihr bis jetzt noch keine Vorstellung davon, wie das im Spiel des finnischen Studios Action Squad funktioniert. Eigentlich ist es ganz simpel: Ihr bewegt euch mit Hauptheldin Kipuna durch die fantasyartige Spieltwelt, in der euch neben Schwertkämpfern, Schützen und Co. auch große Mech-artige Feinde erwarten. Sobald ihr von einem Feind bemerkt werdet, der euch dann unweigerlich attackiert, kommt im damit gestarteten Kampf eine Zeitleiste zum Tragen.Kipuna und ihr Begleiter (zwischen insgesamt dreien dürft ihr später frei auswählen) nutzen ihr Skills, verschießen Pfeile oder werfen ein explosives Fass, auf die Gegner. Das passiert im pausierten Spiel, welche Auswirkungen eure Aktionen haben, seht ihr dann, wenn ihr besagte Zeitleiste durchlaufen lasst. Passt euch das Ergebnis nicht oder bedeutet es den Tod eines eurer Recken spult ihr die Zeit einfach um maximal fünf Sekunden zurück, um eine bessere Taktik zu wählen.Das klingt nach wenig, tatsächlich passiert innerhalb dieser fünf Sekunden aber ziemlich viel. Eure Skills, darunter etwa auch ein Flammenball, mit dem ihr ein Kornfeld in Brand setzt und darin befindlichen Gegnern möglicherweise durch das Feuer nicht nur sofort, sondern auch langfristig Schaden zufügt, führt ihr nämlich in kürzester Zeit aus. Je nach Aktion vergehen dabei gleich mehrere sogenannte Herzschläge, die jeweils einer halben Sekunde entsprechen. Ein fetter Bogenangriff verbraucht dabei mehr Zeit, als eine Bewegung, die eure stets nur im Duo agierenden Haudegen aus der Schusslinie bringen kann.Na klar könnt ihr die Fähigkeiten eurer Helden verbessern, indem ihr etwa für die immer in der Party befindliche Kipuna, der als einzige die Zeitmanipulation überhaupt bewusst ist, Scherben in den Levels einsammelt. Damit erhaltet ihr nicht nur neue Aktionsmöglichkeiten, sonder reduziert mitunter auch den Verbrauch an Herzschlägen. Es mag schwierig zu vermitteln sein, wie genau das alles auf der Zeitleiste abläuft, aber wenn ich euch sage, dass es vom Prinzip alles eigentlich ganz simpel ist, werdet ihr es einschätzen können. Der Game Director selbst hat sich mit Zeitmanipulation als Feature bereits seit längerer Zeit auseinandergesetzt. Das Konzept hatte er zwar bereits einige Jahre zuvor im Kopf. Ihm aber habe es sehr geholfen, zuvor bei Remedy Entertainment unter anderem an Quantum Break mitgewirkt zu haben. Denn so habe er viel von den Problem und möglichen Lösungsoption von Zeitmanipulations-Features mitbekommen, die es beim Zukunftsthriller der Max Payne-Macher seinerzeit gab.Für mich stellt Iron Danger, bei dem ich ursprünglich beim deutschen Publisher Daedalic eigentlich gar keinen Termin vereinbart hatte, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt so etwas wie den Überraschungshit dar. Denn das Spielprinzip ist nicht nur neu, nein innovativ und einzigartig, es ist vor allem auch clever. Ob die Story, die in spielbaren Abschnitten ohne Feinde erzählt wird, halbwegs mithalten kann, weiß ich nicht.Mir ist das in Anbetracht der enorm vielversprechenden Spielmechanik aber letztlich egal. Denn spielen will ich Iron Danger eben genau deswegen. Sollte sich die Chance dazu ergeben, werde ich euch sehr gerne über ausführliche eigene Eindrücke aus dem Spiel berichten, das im Frühjahr 2020 zunächst für PC, trotz der etlichen Charakterskills aber später auch für Konsolen erscheinen soll. Im Hinterkopf behalten solltet ihr diesen Titlel aber auch unabhängig davon. Wenn ich sage, dass ich „ansatzweise geflasht“ bin, dann heißt das schon was.Autor: Benjamin Braun