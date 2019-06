Star Wars Jedi - Fallen Order: Marvel-Comic erzählt die Vorgeschichte

PC XOne PS4

Star Wars Jedi - Fallen Order ab 54,99 € bei Amazon.de kaufen.

Sollte euch der November bis zum Erscheinen von Star Wars Jedi - Fallen Order noch in zu weiter Entfernung sein, könnt ihr euch die Wartezeit bereits ab September etwas verkürzen. Denn dann erscheint mit Star Wars Jedi: Fallen Order – Dark Temple der erste Band einer geplanten fünfteiligen Comicserie, welche von Marvel veröffentlicht wird. Erzählt wird die Vorgeschichte und stellt vorab einige der Charaktere des Spiels vor.

Im Mittelpunkt des Geschehens stehen Jedi-Meister Eno Cordova und seine impulsive Padawan-Schülerin Cere Junda. Beide werden auf eine vermeintlich einfache Mission auf den abgelegenen Planeten Ontotho geschickt, um die Ausgrabung eines mysteriösen Tempels zu überwachen. Dabei geraten die Jedis zwischen die rivalisierenden Fronten des lokalen Widerstands und den rücksichtslosen Sicherheitstruppen, welche sich in einem Krieg um das Schicksal des Planeten befinden.

Geschrieben wird die Geschichte von Matthew Rosenberg (Uncanny X-Men, The Punisher) und gezeichnet von Paolo Villanelli (Vader: Dark Visions). Geplanter Erscheinungstermin des ersten Bands ist der 15. September. Das Spiel selbst erscheint für PC, XBox One und Playstation 4 am 15. November.