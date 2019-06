Shenmue 3: 1 Jahr Epic-exklusiv + Gameplay // Update zu Erstattung [U]

PC PS4

Update vom 13. Juni 2019, um 12:42 Uhr

Die US-Kollegen von PC Gamer haben beim Publisher Deep Silver bezüglich der Exklusivitätszeit von Shenmue 3 im Epic Game Store nachgefragt und eine Antwort erhalten. Wie es seitens eines Sprechers heißt, wird der Titel für ein Jahr exklusiv über den Shop angeboten. Danach bestehe die Möglichkeit, dass das Spiel auch auf anderen Plattformen, wie etwa Steam erscheint:

Grundsätzlich können wir sagen, dass es in einem Jahr möglicherweise auf einer anderen Plattform verfügbar sein wird, aber es wird für ein Jahr bei Epic sein. Dies wird der Entwicklung von Shenmue helfen und sicherstellen, dass es das beste Shenmue seit einem Jahrzehnt sein wird....

Der Publisher äußerte sich darüber hinaus auch zu den möglichen Rückerstattungen für die Unterstützer der Kickstarter-Kampagne. Dazu heißt es: „Ich weiß, dass sie aktuell zuhören, was die Kickstarter-Community sagt, und darüber nachdenken. Sie hören, was die Leute sagen, und sie schauen sich die Sache genauer an.“ Entschieden ist also noch nichts. Sobald es Neuigkeiten in dieser Sache von der offiziellen Seite gibt, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.

Originalmeldung vom 12. Juni 2019, um 13:58 Uhr

Mit der Ankündigung der Epic-Store-Exklusivität für Shenmue 3 im Rahmen der diesjährigen E3 hat Deep Silver für viel Unmut unter den Fans und den Unterstützern der Kickstarter-Kampagne des Spiels gesorgt. Nachdem die PC-Version ursprünglich für Steam angekündigt wurde, haben die spendablen Spieler fest mit einer Veröffentlichung für Valves Online-Plattform gerechnet. Nun haben die Verantwortlichen den FAQ-Bereich der offiziellen Homepage aktualisiert und mit der Info versehen, dass der Titel „in der Zukunft“ auch für Steam erscheinen wird.

Ob dieser Zug die frustrierten Finanzierer beruhigt, darf eher bezweifelt werden, denn Epics Exklusivität dauert für gewöhnlich ein ganzes Jahr. Lediglich bei Borderlands 3 wurde ein Exklusivvertrag für „nur“ sechs Monate ausgehandelt. Rückerstattungen bietet der Hersteller für die Unterstützer der Crowdfunding-Kampagne nicht. Laut der Produktseite im Epic Store wird das Spiel ab dem 19. November dieses Jahres zum Download erhältlich sein.

Auf dem YouTube-Kanal von IGN-Japan wurde derweil ein neues Gameplay-Video zu dem kommenden Open-World-Spiel veröffentlicht, in dem ihr verschiedene Minispiele zu sehen bekommt. Den rund 13 Minuten langen Clip könnt ihr euch im Folgenden anschauen: