E3 2019: Vampire the Masquerade - Bloodlines 2: Gameplay + Gratis-DLCs

PC XOne PS4

Nachdem wir Anfang der Woche bereits einen neuen Trailer zu Vampire The Masquerade - Bloodlines 2 (im Preview) zu sehen bekamen, folgt nun ein umfangreicher Videomitschnitt der Demo von der E3. Der Clip, der auf dem YouTube-Kanal von IGN.com veröffentlicht wurde, zeigt eine komplette Quest. Dabei könnt ihr einen Blick auf das Nachtleben von Seattle werfen und folgt einer Einladung in einen Nachtclub namens Atrium am Pioneer Square, wo ihr auf dem Dach des Gebäudes den Auftrag erhaltet, einen Dünnblüter namens Slugg aufzuspüren. Vorher steht aber noch ein Plausch mit einem Repräsentanten des Nosferatu-Clans an...

Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 entsteht aktuell bei dem Entwickler Hardsuit Labs in Seattle und wird im ersten Quartal des kommenden Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erscheinen.

In einem Interview mit IGN.com bestätigten die Entwickler darüber hinaus, dass es neben dem geplanten Season Pass auch kostenlose DLCs geben wird. Diese werden nach dem Release des Spiels erscheinen und mindestens zwei zusätzliche Vampir-Clans ins Spiel bringen. Beide Inhalte sollen unabhängig vom Season Pass zum Download angeboten werden.