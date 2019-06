Im zweiten E3-Morgen-Cast diskutieren Christoph und Dennis über die Nintendo Direct. Denn obwohl es diverse Highlights gab, haben sie auch etwas zu kritisieren. Zudem gibt's ein paar Nachzügler.

Als letzter der großen Hersteller hat am gestrigen Abend auch Nintendo die E3 eingeläutet. In ihrer Nintendo Direct haben sie zahlreiche Spiele vorgestellt, die in Kürze für die Switch erscheinen werden. Im zweiten E3-Morgen-Cast diskutieren Christoph und Dennis nun über die Ankündigungen – denn obwohl sie die Direct überzeugen konnte, hat ihnen nicht alles gefallen. Darüber hinaus sprechen sie auch ein paar Spiele an, die sie im gestrigen Podcast sträflich vergessen hatten.

Alle Themen in der Übersicht: