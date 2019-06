E3 2019: The Outer Worlds angeschaut - Fallout trifft No Man's Sky

PC XOne PS4

Auf Obsidian ist Verlass! Die Spiele der Kalifornier mögen nicht immer perfekt gewesen sein, hatten aber stets Charakter und Charme. Das gilt trotz vieler Parallelen zu Fallout auch für ihr neues SF-RPG.

Wenn ich an Obsidian denke, dann denke ich trotz etlicher großartiger Rollenspiele als allererstes an Fallout - New Vegas. Es gehört schon einiges dazu, in einer allgemein ernsten wie abgedrehten RPG-Reihe den gemacht zu haben, der mir am besten in Erinnerung geblieben ist. Das neue Spiel von Obsidian, das Science-Fiction-Rollenspiel, hat mit Fallout zunächst nichts zu tun. Doch die Parallelen sind nicht genauso wenig zu übersehen wie die Unterschiede.Fallout hat Multiple-Choice-Dialoge, in denen je nach Skills zusätzliche Gesprächsoptionen zur Verfügung stehen, also etwa im Rahmen der Redegewandtheit oder des Charisma. Im Dialog mit Cahterine Malin, der Anführerin einer kleinen Kommune, müsste aber jeder an Fallout 3 oder New Vegas denken. Der Stil ist bis zum Interface extrem ähnlich, gleiches gilt für die rauen oder auch süffisanten Dialoge. Die werte Dame beauftragt uns jedenfalls, ihr einen gewissen Clive zu bringen, tot oder lebendig. Wie wir in dessen Schlachthaus kommen, bleibt uns überlassen. Heimlich über die Kanalisation, vielleicht kann ein anderer Verbündeter auch ein Ablenkungsmanöver für uns starten?Wahlmöglichkeiten wie in der live vorgespielten Nebenquest soll es immer und viele geben, verspricht David Williams von Obsidian. Varianten gibt es aber auch innerhalb dieser Optionen, denn der Gang durch den Haupteingang bedeutet nicht automatisch, dass wir uns den Weg freiballern. Tarnen wir uns in den Uniformen der Wachleute von Clive, kommen wir auch vorne rum ohne Gewalt hinein, falls wir uns gleichzeitig im Dialog als ausreichend überzeugend erweisen.Wie sich Skills auswirken, zeigt sich besonders etwas tiefer im Schlachthaus. Die Arbeiter könnten wir durch eine Ansprache mit unseren Redeküsten überzeugen, mit uns an einem Strang zu ziehen. Da unser Held allerdings ein besserer Hacker ist, manipuliert er die Steuerung der Wachroboter sodass sie das Feuer auf die Arbeiter eröffnen. Keine nette Lösung, aber eben ein möglicher Weg. Wenn man sich in Erinnerung ruft, wie weit Obsidian bei früheren Spielen bei solchen Dinge ging, dann muss ich einfach daran glauben, dass ich es hier mit einem Maß an nicht-linearem Questdesign erhalte, dass die wenigsten RPGs erreichen.Während Skillsystem, Dialoge oder auch das Begleitersystem teils frappierend an Fallout erinnern, kann ich das von der Grafik nicht behaupten. Das ist Science-Fiction pur, stilistisch ein bisschen wie No Man's Sky, nur deutlich düsterer und weniger generisch. Anders als in Fallout laufen auch die Kämpfe ab, die ausschließlich in der First-Personen-Perspektive bestritten werden. Sie finden stets in Echtzeit statt, wobei ihr durch eine im Cryoschlaf erworbene Fähigkeit die Zeit praktisch langsamer ablaufen lassen könnt -- je mehr ihr euch bewegt, umso schneller wird die begrenzt einsetzbare Fähigkeit verbraucht.Nur in diesem Modus dürft ihr auch bestimmte Vorteile genießen, wenn ihr bestimmte Körperteile ins Visier nehmt. Ein Armschuss an der Waffenhand führt dazu, dass der Gegner seine Knarre fallenlässt, ein Beintreffer verkrüppelt ihn und ein Kopftreffer blendet, falls er nicht gleich zum Tod führt. Trefferzonen gibt es zwar auch ohne Zeitverlangsamung, aber so wie ich es verstehe, entfallen in Echtzeit die genannten Effekte. Wenn ihr selbst Schaden nehmt, heilt ihr ihn in Echtzeit durch eine Art Trank. Vielleicht eben auch weil David Williams weiß, wie ähnlich The Outer Worlds in vielerlei Hinsicht ist, merkt er scherzhaft an, dass dieses Mittelchen seines Wissens nach keine langfristigen Nachteile bringt (in Fallout kann man bekanntlich von bestimmten Medikamenten abhängig werden und Ähnliches).Eine Besonderheit ist, dass es nur vier Waffentypen im Spiel gibt, ein Maschinengewehr, eine Art Schrotflinte mit aufladbaren Schüssen, ein Scharfschützengewehr und eine Nahkampfwaffe. Die könnt ihr allerdings zusätzlich anpassen und beispielsweise Schockmunition ins MG laden. Da das Kampfsystem zusätzlich die Begleiter umfasst, die im Kampf autonom agieren können, deren spezielle Kampffertigkeiten ihr aber auch aktiv nutzt, mache ich mir über Vielfalt, Wucht, aber auch taktische Ansprüche keine Gedanken.Was ich etwas schade finde ist, dass sich Obsidian für einen stummen Helden entschieden hat, beim Storytelling also die NPCs und besonders die Begleiter die zentralere Rolle spielen. Gut, dass hat auch der Dramaturgie von Fallout nie geschadet. Aber Fallout 4 hat für mich endgültig bewiesen, dass RPGs vom Schlage eines The Outer Worlds davon auch extrem profitieren könnten.So oder so freue ich mich sehr auf The Outer Worlds -- und das liegt auch an den fast schon typischen Verrücktheiten. Denn selbst Wachrobotern in einer Fabrik darf man versuchen, schöne Augen zu machen. Mir gefällt aber auch das Setting einfach gut, da es mit seiner seltsam mutierten Pflanzen und Tierwelt The Outer Worlds erneut zu einem Obsidian-RPG macht, das alles ist, nur nichts von der Stange.