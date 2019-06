Konami kündigt "PC Engine mini" in unterschiedlichen Versionen an

Konami hat die Veröffentlichung einer Kompakt-Version seiner 1980er-Jahre-Konsole PC Engine bekanntgegeben. Dabei soll die Mini-Konsole, wie es bereits Nintendo mit seinen (S)NES und auch andere Hersteller mit ihren miniaturisierten Modellen gehalten haben, in der jeweils bekannten Variante in Europa, Asien und Amerika erscheinen. Bei uns in Europa wird die "PC Engine CoreGrafx mini" genannte Version in den Handel gelangen, während nordamerikanische Kundschaft mit der "TurboGrafx-16 mini" bedacht wird und im Land der aufgehenden Sonne die "PC Engine mini" käuflich erworben werden kann.

In ihren Features soll sich die Konsole sich nicht großartig von denen, bereits erschienener Videospiel-Minis anderer Hersteller unterscheiden. So werden Quicksave-Funktionalität und diverse Bildschirm-Modi (auch "Röhrenfernseher") geboten. Durch den Anschluss eines "Multi Tap", den ihr allerdings separat erwerben müsst, könnt ihr auch mit bis zu fünf Personen gleichzeitig spielen – natürlich nur, wenn das gewählte Spiel dies vorsieht. Für den Anschluss am heimischen Bildschirm gibt es einen HDMI-Ausgang und ein Controller in normaler Größe soll ebenfalls im Lieferumfang enthalten sein.

Wie bei Mini-Konsolen üblich, werden bereits festinstallierte Titel mitgeliefert. Diese unterscheiden sich bei den Modellen, so sollen für die europäische und nordamerikanische Core- beziehungsweise TurboGrafx-Variante unter anderem folgende Titel enthalten sein:

Alien Crush

Dungeon Explorer

New Adventure Island

Ninja Spirit

R-Type

Ys Book 1 & 2

Während für die japanische PC Engine-Version folgende Spiele angekündigt wurden:

Bonk

Castlevania - Rondo of Blood

China Warrior

Dungeon Explorer

Super Star Soldier

Ys Book 1 & 2

Weitere Spiele sollen zu einem späteren Zeitpunkt noch angekündigt werden. Wann und zu welchem Preis die Konsolen in den Handel kommen sollen hat Konami noch nicht bekanntgegeben.