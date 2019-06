E3 2019: Epic Games Store – Bis Ende 2019 wöchentlich ein Gratisspiel

Kingdom - New Lands ab 14,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Seit dem Start des Epic Games Stores am 7. Dezember 2018 bietet Epic Games alle zwei Wochen einen Titel des Portfolios kostenfrei an. Den Anfang machte der Survival-Actiontitel Subnautica, es folgten unter anderem das Jump-and-run Super Meat Boy, das 2D-Metroidvania Axiom Verge oder auch das Rätselspiel The Witness. Aktuell ist der Strategie-Titel Kingdom - New Lands verfügbar, am 13. Juni folgt Enter the Gungeon.

Im Zuge des vom 16. Mai bis 13. Juni laufenden Mega Sales wurde der zweiwöchige Rhythmus insofern geändert, dass die Gratisspiele wöchentlich wechselten. Kürzlich teilte Epic Games mit, diesen Takt bis zum Endes dieses Jahres fortzuführen, sodass ab dem 13. Juni (und bis zum 31.12.) knapp 29 Wochen verbleiben – und sich bei Interesse somit die eine oder andere Möglichkeit ergeben könnte, euren „Mountain of Joy“ (MoJ) oder „Pile of Shame“ (PoS) weiter in die Höhe zu treiben.

Darüber hinaus informierte Epic Games sowohl mit einem Video als auch einer Liste über jene Spiele, die auf der E3 angekündigt und demnächst auf der Distributionsplattform zu finden sein werden.