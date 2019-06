E3 2019: Zombie Army 4 - Dead War – Kommentiertes Gameplay-Video

PC XOne PS4

Am vergangenen Montag kündigte Rebellion mit Zombie Army 4 - Dead War das neue Horror-Spin-off seiner Shooter-Spielreihe Sniper Elite an. Inzwischen wurden auch die ersten kooperativen Spielszenen zu dem Titel veröffentlicht. Das von Tim Jones, den Head of Creative bei Rebellion, kommentierte Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Zombie Army 4 versetzt euch in Europa der 1940er Jahre und setzt die alternative Geschichte der Zombie-Army-Trilogie fort. Der Zombie-Hitler wurde zwar vom Widerstand besiegt, doch die Toten kehren zurück. Wahlweise alleine oder im Koop mit bis zu drei weiteren Freunden versucht ihr die neue Invasion der Horde zu überleben. Die Entwickler versprechen eine spannende Kampagne, die euch durch ganz Italien und „darüber hinaus“ führt. In den neuen riesigen Levels erwarten euch unter anderem von Leichen heimgesuchte Kanäle, ein Zombie-Zoo und „unaussprechliche Orte, die noch nie ein Mensch jemals zuvor gesehen ... und überlebt hat.“ Das Spiel soll darüber hinaus mit einer verbesserten Röntgenkill-Kamera, erweiterten Nahkampf-Mechaniken, einem umfassenden Fortschritt- und Anpassungssystem für die Charaktere, sowie diversen verschiedenen Gegnertypen aufwarten. Zum Letzteren heißt es:

Nimm es mit ganzen Legionen an ghulischen Greifern, riesigen gepanzerten Eliten, furchteinflößenden Schattendämonen, explosiven Selbstmörder-Generälen und vielen weiteren Überraschungen auf! Und wenn du in den fleischigen Lauf eines Zombie-Panzers blickst, würdest du dich am liebsten hinter dem Sofa verkriechen!

Einen konkreten Veröffentlichungstermin hat Zombie Army 4 - Dead War bisher noch nicht erhalten. Das Spiel soll irgendwann im Laufe des kommenden Jahres auf den Markt kommen.