E3 2019: Remake von Trials of Mana für 2020 angekündigt // Trailer

Der japanische Publisher Square Enix hat mit Trials of Mana im Rahmen der E3 2019 eine Neuauflage des im Jahr 1995 erschienenen dritten Teils der (in Japan unter dem Namen Seiken Densetsu bekannten) JRPG-Reihe Mana angekündigt und parallel dazu den ersten offiziellen Trailer zum Titel der Öffentlichkeit vorgestellt. Ihr findet den besagten Video-Clip, mit dem ihr einen Ersteindruck von der modernisierten Optik des Rollenspiels erhaltet, gleich unter dieser News zum Anschauen bereitgestellt. Weitere Impressionen aus dem Spiel zeigt euch unsere E3-Screenshot-Galerie.

In Trials of Mana, das ein vollständiges HD-Remake darstellt, schlüpft ihr in die Rollen von bis zu sechs einzigartigen Charakteren (davon drei für eure Helden-Party auswählbar) und sollt die bedrohten Königreiche der märchenhaften Fantasy-Welt vor den Mächten der hereinbrechenden Dunkelheit retten. Diese lassen durch ihre Raubzüge die Kraft des in der Welt vorhandenen Manas schwinden und den Mana-Baum verdorren.

Erscheinen soll der Titel den Angaben des Publishers zufolge im Laufe des Frühjahrs 2020, als unterstützte Plattformen wurden der PC, die Playstation 4 sowie die Switch genannt.