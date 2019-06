E3 2019: Nachfolger zu Breath of the Wild ist in Entwicklung

Switch WiiU

Zum Schluss der Nintendo Direct auf der E3 2019 hat das japanische Unternehmen noch eine nicht unbedingt kleine Katze aus dem Sack gelassen: Der Nachfolger zu The Legend of Zelda - Breath of the Wild befindet sich in der Entwicklung. Recht viel mehr Informationen gingen aus der Präsentation direkt nicht hervor, kein ungefährer Release-Termin und keine Plattform wurden genannt.

Doch das Gezeigte verrät mehr, als auf den ersten Blick ersichtlich ist. Und zwar scheint es sich um die selbe Spielwelt wie in Breath of the Wild zu handeln, zumindest wird die vom Beginn des letzten Abenteuers mit Link bekannte Panorama-Szene vom Plateau aus gezeigt. Auch Prinzessin Zelda selbst ist zu sehen, sie scheint also nicht gefangen zu sein und Link zu begleiten. Gemeinsam untersuchen die beiden ein unterirdisches Verlies, das sich wohl unter Schloss Hyrule befindet. Hier schlummert ein altes Monster, das die Spielwelt erneut ins Verderben zu stürzen scheint.