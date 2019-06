E3 2019: No More Heroes 3 angekündigt

Das Teaserbild zeigt No More Heroes 2

Im Rahmen der Nitnendo Direct auf der E3 2019 wurde No More Heroes 3 offiziell angekündigt. Erscheinen wird der neue Titel mit Travis Touchdown in der Hauptrolle irgendwann 2020. Viel zu sehen war in dem ersten Trailer noch nicht, wie erwartet lässt der Protagonist aber wieder haufenweise coole Sprüche ab und metzelt sich mit seinem Beam Katana durch haufenweise Gegner. Entwickelt wird das Spiel abermals von Suda51s Studio Grashopper.