E3 2019: The Witcher 3 erscheint für Nintendo Switch / Trailer

PC XOne PS4

The Witcher 3 - Wild Hunt ab 75,89 € bei Amazon.de kaufen.

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet. Wie Nintendo gerade mittels eines kurzen Trailers bekanntgab, wird The Witcher 3 - Wild Hunt für die Nintendo Switch erscheinen. Als Veröffentlichungstermin wurde lediglich "2019" angegeben. Darüber hinaus wurde darauf hingewiesen, dass es sich um die Complete Edition (also inklusive der Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine) handeln wird.