The Division: Netflix steigt als Produzent bei der Verfilmung ein

PC XOne PS4

The Division ab 14,46 € bei Amazon.de kaufen.

Dass Ubisoft Motion Pictures aktuell an einer Filmumsetzung von The Division (Testnote: 8.5) arbeitet, ist bereits seit einer ganzen Weile bekannt. Im Rahmen der am gestrigen Abend veranstalteten Pressekonferenz auf der E3 gab das Unternehmen nun eine Zusammenarbeit mit dem Streamingdienstanbieter Netflix bekannt, der den Film ab sofort an der Seite von 87North Productions, Nine Stories, Freckle Films und Ubisoft Film and Television mitproduzieren wird.

Ob der Film somit ausschließlich über Netflix erscheint, oder zuerst in den Kinos ausgestrahlt wird, geht aus der Ankündigung nicht klar hervor. Die Hauptrollen in der kommenden Adaption werden Jake Gyllenhaal (Prince of Persia, Nightcrawler, Velvet Buzzsaw) und Jessica Chastain (X-Men - Dark Phoenix, Molly's Game, The Martian) übernehmen, die in die Rollen der noch unbekannten Division-Agenten schlüpfen werden. David Leitch (Atomic Blonde, Deadpool 2, John Wick) wird den Platz auf dem Regiestuhl einnehmen. Dieser ersetzt den Oscar-Preisträger Stephen Gaghan (Syriana, Gold, White City), der ursprünglich die Regie führen sollte, das Projekt jedoch bereits im April vergangenen Jahres aus unbekannten Gründen verließ.

Das Drehbuch stammt von Rafe Judkins (Chuck, Law & Order - New York, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.), der aktuell auch an dem Script für den Uncharted-Film arbeitet. Die Dreharbeiten sollen dieses Jahr beginnen. Einen Veröffentlichungstermin gibt es bisher noch nicht. In The Division bringen Bio-Terroristen in New York City eine modifizierte Pockenart namens „Green Poison“ über die Geldscheine in Umlauf. Schon kurze Zeit später führt die sich rasant ausbreitende Krankheit zum Zusammenbruch der Gesellschaft und stürzt New York ins Chaos, woraufhin die „Strategic Homeland Division“ aktiviert wird. Letztere hat die Aufgabe, für Recht und Ordnung zu sorgen, bis die Wissenschaftler der Regierung ein Heilmittel herstellen können. Währenddessen kämpfen mehrere Fraktionen um die Kontrolle über die Metropole...