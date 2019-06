Die Messehallen öffnen erst in wenigen Stunden. Trotzdem haben Dennis und Christoph mit den großen Pressekonferenzen und den dort gezeigten Spielen bereits genügend Diskussionsmaterial erhalten.

In den folgenden drei Tagen werden wir euch täglich aus der Redaktion mit einem Podcast mit unseren Eindrücken zur E3 2019 versorgen. In der ersten Folge stehen natürlich die bisher abgehaltenen Pressekonferenzen im Fokus. Dennis und Christoph diskutieren über ihre persönlichen Highlights und einige weitere Dinge, die ihnen während der Präsentationen aufgefallen sind.



Alle Themen in der Übersicht: