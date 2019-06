E3 2019: Xbox-Abwärtskompatibilitätsprogramm mit Fokus auf Next-Gen

Jason Ronald, Partner Director für Xbox Platform bei Microsoft, hat sich in einem Beitrag auf Xbox Wire zu der Zukunft des Xbox-One-Abwärtskompatibilitätsprogramms geäußert. Wie er bekannt gab, verlagert das Kompatibilitätsteam seinen Fokus ab sofort darauf, die aktuellen Xbox-One-Titel, sowie alle bisher zur Xbox One kompatiblen Original-Xbox- und Xbox-360-Spiele, auf der kommenden neuen Konsole (Project Scarlett) spielbar zu machen. Aus diesem Grund werden nach Ablauf dieser Woche keine weiteren Xbox oder Xbox 360 Spiele mehr der inzwischen über 600 Spiele umfassenden Abwärtskompatibilitätsliste der Xbox One hinzugefügt.

Als Dankeschön an die Fans für die langjährige Unterstützung wurde aber eine letzte Welle an First-Gen- und Last-Gen-Titeln ins Programm aufgenommen. Zudem bekamen einige ausgewählte Spiele die Enhanced-Updates für die Xbox One X. Nachfolgend die Details:

Neue Original-Xbox-Spiele:

Armed and Dangerous

Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft

Sphinx und die verfluchte Mumie

Splinter Cell

Splinter Cell - Chaos Theory

Splinter Cell - Double Agent

Splinter Cell - Pandora Tomorrow

Unreal Championship 2 - The Liandri Conflict

Gratis-DLCs der Original-Xbox-Spiele (für Besitzer und neue Käufer der Titel) für die Xbox One:

Armed and Dangerous: Neue Mission „Summer Home“

Star Wars - Battlefront : Neue Multiplayer-Karte „Jabba“

: Neue Multiplayer-Karte „Jabba“ Star Wars - Battlefront 2 : Erweiterungspaket mit vier neuen Multiplayer-Karten, neuem Held Kit Fisto und neuem Bösewicht Asajj Ventress + Neuer Modus „Kashyyyk Assault“

: Erweiterungspaket mit vier neuen Multiplayer-Karten, neuem Held Kit Fisto und neuem Bösewicht Asajj Ventress + Neuer Modus „Kashyyyk Assault“ Star Wars - Knights of the Old Republic : Equipment-Store „Yavin Station“

: Equipment-Store „Yavin Station“ Star Wars - Republic Commando : Neue Multiplayer-Karte „Hangar“

: Neue Multiplayer-Karte „Hangar“ Splinter Cell: Drei Missionspakete: Kola Cell, Vselka Infiltration und Vselka Submarine

Splinter Cell - Pandora Tomorrow: Zwei Kartenpakete mit den Splitscreen-Multiplayer-Karten Federal Bank und River Mall

Splinter Cell - Chaos Theory: Zwei Missionspakete mit Splitscreen-Koop-Missionen „Nuclear Plant“ und „UN-Hauptquartier“ + Zwei Kartenpakete mit Splitscreen-Multiplayer-Karten „Polar Base“ und „Steel Squat“

Neue Xbox-360-Spiele für die Xbox One:

Xbox-One-X-Enhanced-Updates: