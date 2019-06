E3 2019: Gods & Monsters – Actionadventure der AC-Odyssey-Macher im Trailer

PC Switch XOne PS4

Nicht nur Großproduktionen wie Watch Dogs Legion oder Ghost Recon - Breakpoint waren auf der E3-Pressekonferenz von Ubisoft vertreten: Am Ende der Veranstaltung wurde mit Gods & Monsters ein vergleichsweise „kleines“ Actionadventure angekündigt. Für dessen Umsetzung ist jenes Team verantwortlich, das auch schon Assassin's Creed Odyssey realisiert hat.

Eure Aufgabe in dem als Storybook-Adventure bezeichneten Titel ist nicht weniger als die griechischen Götter zu retten. Erwarten sollen euch in der Rolle des Protagonisten Fenyx unter anderem eine „fantastische“ offene Welt, in der ihr Prüfungen bestehen, Dungeons erkunden und Quests abschließen müsst. Ebenso kämpft ihr gegen unterschiedliche Kreaturen (wie Harpyien, Zyklopen und andere), die aus der griechischen Mythologie stammen. Mit Typhon wartet schließlich das „tödlichste aller griechischen Monster“ auf euch.

Erhältlich ist Gods & Monsters ab dem 25. Februar 2020 für Konsolen (PS4, Xbox One, Nintendo Switch) und PC (via Uplay Plus und Google Stadia). Neben dem Cinematic-Trailer wurden auch erste Screenshots veröffentlicht.