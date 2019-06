E3 2019: Ubisoft stellt Premium-Dienst Uplay Plus vor

Ubisoft hat auf der E3 2019 den neuen Abo-Dienst Uplay Plus vorgestellt. Für 14,99 Euro könnt ihr auf über 100 Spiele zugreifen, sowie sämtliche zugehörigen DLCs. Als Beispiel für die verfügbaren Titel nennt Ubisoft aktuelle Werke wie Anno 1800 oder Rainbow Six - Siege, kommende Spiele wie Watch Dogs Legion oder auch Klassiker wie Prince of Persia Classic. Starten wird der Service am 3. September 2019. Was besonders interessant ist: Im Jahr 2020 wird Uplay Plus in Google Stadia eingebunden. Somit habt ihr in Googles Streaming-Dienst Zugriff auf die in dem Abo enthaltenen Spiele.