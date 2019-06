E3 2019: The Division 2 – Inhaltsangaben zu den ersten drei Gratis-Episoden // Trailer

PC XOne PS4

Neben zahlreichen anderen Spielen informierte Ubisoft auf seiner E3-Pressekonferenz auch über Neuigkeiten zu The Division 2 beziehungsweise den bereits angekündigten und kostenfreien drei Episoden des „Year 1“, durch die das „Schlachtfeld deutlich erweitert“ werden soll. Unter anderem erwarten euch neue Schauplätze, Spezialisierungen sowie neue exotische Ausrüstung und Waffen. Nachfolgend die jeweiligen Inhalte im Detail:

Episode 1: Washingtons Vorstädte: Expeditionen – Erstmals werdet ihr außerhalb der Stadt unterwegs sein, um die umliegenden Gebiete und Wälder zu erkunden. Dazu gehört auch der Washington-National-Zoo, in dem ihr mit Bedrohungen in elf verschiedenen Biomen zu tun bekommt. Episode 1 wird im Juli 2019 veröffentlicht, und Inhaber von Jahr-1-Pässen erhalten eine Woche vor dem Start für alle Spieler frühen Zugang zu der Episode.

Episode 2: Pentagon: Das letzte Bollwerk – Geplant für Herbst 2019, müsst ihr euch mit den erhöhten Aktivitäten von Black Tusk auseinandersetzen und drei neue Hauptmissionen in einem der berühmtesten Gebäude Amerikas bewältigen. Zusätzlich wird es einen zweiten 8-Spieler-Raid geben. Diesmal reist ihr in eine entlegene Gießerei und nehmt es mit den Wahren Söhnen auf.

Episode 3: Brooklyn: Homecoming – Diese Episode führt euch zurück nach New York City, wo neue Herausforderungen auf Coney Island auf euch warten. Eine Nemesis versucht das Green-Poison-Virus zu verbreiten und ein Showdown steht unmittelbar bevor, wenn diese Episode Anfang 2020 eintrifft.

Wer Interesse an The Division 2 hat und es noch nicht besitzt, kann den Titel vom 13. bis 16. Juni sowohl auf PC als auch Xbox One und PS4 kostenfrei spielen. Der abschließende Trailer gibt erste Einblicke in die kommenden DLCs, während sich dieser Trailer auf Episode 3 bezieht.