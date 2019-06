PC XOne PS4

Ubisoft hat auf der E3 2019 mit Rainbow Six Quarantine einen neuen Titel der beliebten Shooter-Reihe vorgestellt. Anders als der vermeintliche Vorgänger Rainbow Six - Siege handelt es sich bei dem neuen Titel aber um ein kooperatives Spiel. In einem Team von drei Leuten kämpft ihr gemeinsam ums nackte Überleben und schießt zahlreiche infizierte Gegner über den Haufen.