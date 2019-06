E3 2019: Ubisoft kündigt Crossover-Mobile-Titel Elite Squad an

iOS Android

Auf der Pressekonferenz auf der E3 2019 hat Ubisoft den Mobile-Titel Tom Clancy's Elite Squad vorgestellt. Dabei scheint es sich um einen Rundentaktik-Titel zu handeln in Echtzeit, in dem Charaktere aus den verschiedensten Reihen des Entwicklers zum Einsatz kommen.

So dürft ihr einen Operator aus Rainbow Six - Siege ebenso in die Schlacht schicken, wie einen Soldaten aus Ghost Recon oder auch Sam Fisher aus Splinter Cell. Würden sie lieber mal die Entwicklungszeit in einen neuen Teil letztgenannter Reihe stecken...