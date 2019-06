E3 2019: Neue Trailer zu Ghost Recon - Breakpoint / Beta im September

PC XOne PS4

Im Rahmen der E3 2019 hat Ubisoft einen neuen Story-Trailer zu Ghost Recon - Breakpoint veröffentlicht. In diesem ist natürlich der Schauspieler Jon Bernthal (The Walking Dead) zu sehen, der eine packende Ansage vor seiner Truppe hält. In der nachfolgenden Ansage auf der Bühne geht er noch etwas auf die Geschichte seines Charakters Walker ein, der der Elite-Truppe Wolves angehört. Natürlich gibt es viele starke Worte über die eigene Härte und harte Soldaten und Soldatinnen. In einem weiteren Trailer sind zudem in CGI gerenderte Kampfszenen zu sehen.

Wie im Rahmen der Pressekonferenz weiter verkündet wurde, wird es in Ghost Recon - Breakpoint wieder KI-Begleiter geben, die euch das Leben hinter feindlichen Linien einfacher machen sollen. Eine Beta wird am 5. September 2019 starten.