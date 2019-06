PC Switch XOne PS4 MacOS

Ab sofort ist ein DLC für Brawlhalla verfügbar, in dem ihr Charaktere aus der Cartoon-Serie Adventure Time spielen dürft. Beispielsweise sind in dem Trailer Finn, Jake und Princess Bubblegum zu gehen. Die Comichelden dürften sich perfekt in den chaotischen Prügler einfügen. Nett ist zudem, dass in dem Trailer die Originalsprecher zum Einsatz kommen.